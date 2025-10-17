Santos Cerdán vuelve a pedir su libertad y denuncia "trato desigual" respecto a Ábalos y Koldo

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha presentado una nueva petición ante el Tribunal Supremo (TS) para que se revoque la prisión provisional en la que se encuentra desde el pasado 30 de junio.

Los abogados del dirigente subrayan que han transcurrido ya 107 días y justifican la solicitud principalmente por la evolución del proceso, especialmente tras la reciente decisión del instructor del 'caso Koldo' de conceder la libertad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Cerdán destacan que las resoluciones adoptadas los pasados 15 y 16 de octubre sobre Ábalos y García demuestran que el riesgo de fuga puede ser gestionado mediante medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial.

El propio Koldo García ha afirmado que no entiende por qué Santos Cerdán está en prisión si Jose Luis Ábalos y él se mantienen en libertad.

El magistrado del TS Leopoldo Puente acordó mantener estas medidas tras las comparecencias de ambos, en las que optaron por guardar silencio, y siguiendo la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción frente a las peticiones de prisión provisional formuladas por las acusaciones populares, encabezadas por el PP.

Santos Cerdán permanece en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde finales de junio por riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción, ocultación o manipulación de pruebas, derivado de su supuesto papel principal en la trama de cobro de sobornos a cambio de adjudicación de obra pública. No obstante, el propio instructor del caso ha señalado recientemente que Cerdán podría abandonar la prisión provisional antes de que se cumpla el plazo de seis meses, que finalizará el próximo 30 de diciembre.