Santos Cerdán no registró ninguna pregunta en el Congreso sobre obras públicas hasta el pasado 9 de mayo

Según el Registro del Congreso, el diputado Santos Cerdán no preguntó ni oralmente ni por escrito al Gobierno sobre obras públicas en Navarra u otras zonas de España ni en la pasada legislatura ni en esta. Salvo en una ocasión: el pasado 9 de mayo.

Sin embargo, el Secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán aseguraba ayer que como diputado de Navarra "ha hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Y como coordinador territorial del PSOE en el año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio -y añadía- como han hecho los 350 diputados que hay en el Congreso. Y os digo una cosa -concluía- ninguna de esas preguntas es constitutiva de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo".

Pero en el Registro del Congreso no consta ninguna pregunta oral o escrita al Gobierno de Cerdán sobre obras en Navarra ni en el resto de España, en la pasada legislatura o en esta. Nada hasta el pasado viernes nueve de mayo, cuando metió en el Registro del Congreso cinco preguntas seguidas en las que se interesaba por licitaciones de obras del Corredor ferroviario navarro o de las autovías A-15 y A-21. Y todas en el mismo día, 9 de mayo de 2025, siempre según el Registro público del Congreso. Estas son las preguntas escritas que registró. Las únicas de esta legislatura:

• Inversiones, proyectos de trazado y constructivos, y licitaciones en el Corredor Navarro de Media Distancia durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024. (184/023494)

• Inversiones, proyectos de trazado y constructivos, y licitaciones en el Corredor Navarro de Alta Velocidad durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024. (184/023493)

* Inversión realizada en la terminal multimodal de transporte de mercancías de Noáin durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024. (184/023492)

* Importe transferido y acordado a la Comunidad Foral de Navarra para la mejora de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024. (184/023490)

* Inversión realizada en la A-15 y en la A-21 durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024. (184/023489)

En todo caso, el propio Cerdán ha asegurado que no va a entrar a desmentir la cantidad de mentiras que se dicen de él en estos días. Y que "cuando salga ese supuesto informe del UCO, las desmontaremos una a una".

El informe de la UCO al que se refiere Cerdán sigue pendiente de ser remitido al juez por parte de la Guardia Civil. Su contenido no se ha hecho público pero en él -y siempre según algunos medios de comunicación- figuraría el número tres del PSOE como mediador para la concesión de licencias de obras públicas en Navarra a determinados empresarios a cambio de sumas de dinero.

Dicho extremo no está confirmado hasta que se difunda el mencionado informe policial. En todo caso, Cerdán señalaba en las últimas horas que "me cuesta creer que esto provenga de un informe de la UCO. Y si no lo es... son invenciones de los periodistas -concluía-."