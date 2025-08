Santos Cerdán proclama su inocencia y niega haber hecho nada de lo que dice la UCO: "Soy inocente"

Desde las páginas de La Vanguardia, Santos Cerdán insiste en su inocencia y asegura que no tuvo un rol de preponderancia sobre Koldo, que la "trama navarra" no existe y que no ha influido en la concesión de obras públicas.

A través de un cuestionario remitido a sus abogados, el diario 'La Vanguardia' ha entrevistado a Santos Cerdán, que lleva 35 días en prisión. El socialista dice que si todo se aclara, no volverá nunca más a la política.

El exsecretario de Organización del PSOE ha respondido "escuetamente casi todo el cuestionado formulado por 'La Vanguardia'". En esas respuestas, Cerdán ha afirmado estar "sorprendido por las noticias que van saliendo".

Su día a día en prisión lo resume con tres palabras: "celda, ejercicio y patio".

El imputado en la causa de las presuntas mordidas en obras públicas del Ministerio de Transportes también ha asegurado que "es muy extraño" que Koldo, el exasesor de José Luis Ábalos, grabara sus conversaciones. "No suena bien que grabara incluso su intimidad, es sospechoso", añadió desde prisión.

Sobre la cualificación de Koldo como asesor y consejero de Renfe, Cerdán ha asegurado que la decisión de este nombramiento fue de Ábalos. "Yo lo había propuesto como conductor. A partir de ahí hubo una relación entre ellos. No se más", zanjó.

Niega que conociera que Koldo y Ábalos pedían dinero a cambio de adjudicaciones

Cerdán ha insistido en no reconocer los audios atribuidos a Koldo y se ha defendido de las acusaciones aseverando que "de ninguna manera" influyó en las concesiones de obras públicas. Dando pistas sobre su defensa, Cerdán ha incidido en relación al supuesto amaño de licitaciones públicas en que "no podría ni aunque hubiera querido porque no tenía acceso ni poder para hacerlo".

En la entrevista ha afirmado que no conocía que Koldo y Ábalos pidieran dinero a cambio de adjudicaciones y ha explicado que "es lógico" que Ábalos pidiera consejo a José Blanco, exministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, al haber ocupado el cargo en legislaturas anteriores.

También ha negado la denominada trama navarra, de la que dice es "inexistente". "Las obras de las que se habla en la causa de Navarra son o de particulares o de un período en el que el PSN no tenía poder alguno". No dijo nada el exsecretario de Organización en relación a las acusaciones en las que están involucrados su hermana y su cuñado por cobros a través de Servinabar.

Financiación del PSOE

No se ha mostrado tan tajante Cerdán al contestar sobre si el PSOE se ha financiado ilegalmente, a lo que ha respondido: "No, que yo sepa no". De igual manera ha contestado al ser preguntado sobre si en el PSOE ha habido pagos que no se hayan justificado ante el Tribunal de Cuentas.

En relación a las manifestaciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su exmano derecha, el propio Cerdán ha afirmado que "las valoraciones las juzgará el tiempo; con lo que me conoce Pedro pensé que lo tendría claro".

Cerdán ha asegurado que siente "mucho" el daño que se le ha hecho al Partido Socialista, "pero más el que se me ha hecho y se me está haciendo a mí. Si no hubiera sido secretario de Organización, no me hubiera visto en esta".