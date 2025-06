Santos Cerdán declara ocho mil euros menos que cuando recogió el acta de diputado

A falta de cuatro días para que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán declare ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación del Caso Koldo que le imputa dos delitos de organización criminal y cohecho por el cobro y reparto de mordidas derivadas de contratos amañados. Cerdán ha solicitado su indemnización por los seis años que ha trabajado como diputado y que asciende hasta los 19.400 euros brutos. Para ello ha tenido que actualizar su declaración de bienes y en ella se refleja una pérdida en su capital de 8.320 euros.

Un hecho significativo es que cuando comenzó la legislatura, en dicha declaración, no recogió su relación con la empresa corruptora Servinabar, de la que presuntamente posee el 45% de las acciones. A propósito de depurar responsabilidades, este jueves el Parlamento de Navarra vota la creación de una comisión de investigación que analice los contratos fraudulentos.

En su última "declaración de bienes y rentas", presentada hace cinco días, Santos Cerdán le comunicó al Congreso que tan solo posee una libreta de ahorros con 47.000 euros. Sin embargo, cuando registró la primera, el 3 de agosto de 2023, el monto de sus ahorros ascendía hasta los 55.320 euros.

Asimismo, en el inventario se puede comprobar que sus ingresos netos derivados de su labor como diputado durante el año pasado ascendieron hasta los 79.184,07 euros, mientras que tuvo que pagar 26.237 euros en concepto de IRPF. Igualmente, sigue siendo el administrador de una vivienda en Navarra, adquirida en 1994 por medio del régimen de gananciales, y de un Volvo XC60 T6, comprado en 2023. Para la obtención del vehículo solicitó un préstamo del que aún debe 10.100 euros. También adeuda 18.450 euros de una hipoteca solicitada el mismo año.

El Partido Popular le solicitó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no pagase la indemnización a Cerdán, no obstante, fuentes parlamentarias han confirmado que esto no es posible a menos que sobre el exdiputado pese una sentencia condenatoria que incluya un embargo de bienes o un requerimiento de Hacienda para hacerlo.