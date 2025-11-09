Sánchez vuelve a defender la inocencia del fiscal "tras lo visto" en el juicio, descarta elecciones y se reafirma como candidato en 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a defender la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que se juzga estos días por la filtración del correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía dos presuntos delitos fiscales.

En una entrevista con el diario 'El País', reitera la inocencia de García Ortiz, "más aún tras lo escuchado y visto esta semana" en el juicio. "El Gobierno continúa creyendo en su inocencia, y más aún tras todo lo visto", reitera. A la pregunta de si seguirá considerándole inocente si finalmente es condenado, Sánchez responde varias veces que "el Gobierno de España cree en la inocencia del fiscal [...]. Creo que la verdad se acabará imponiendo. Y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente".

Considera que una dimisión de García Ortiz antes de la celebración del juicio hubiera significado no confiar en la presunción de inocencia: "Creo honestamente que el Gobierno ha respaldado sus argumentos, con razones, a una persona inocente y que confiamos en la Justicia".

El bloqueo de Junts

El presidente también opina sobre no tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado y el bloqueo parlamentario anunciado por Junts. Sánchez afirma que la "complejidad parlamentaria" es fruto de la "voluntad ciudadana manifestada en las elecciones" y que "la única opción de gobernabilidad es la que hoy existe con este Gobierno de coalición progresista con minoría parlamentaria".

Al respecto, descarta convocar elecciones para despejar el bloqueo: "No estamos en esa situación. Ahora mismo cumplimos con nuestro acuerdo de investidura. Llevamos más de 40 iniciativas legislativas aprobadas en el Congreso. En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts y con el resto de grupos parlamentarios, y en aquellos que no, trabajamos para que se cumplan".

Considera "que es necesario articular más acuerdos con el principal partido de la oposición", aunque sostiene que el PP "está rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento" y añade que pese a ello "la voluntad del Gobierno para llegar a pactos es total".

En este sentido, Sánchez comenta que debería llegar a un acuerdo con el PP "frente a la emergencia climática. Pero precisamente en la Comunidad Valenciana, que ha sido víctima de la emergencia climática, lo que estamos viendo es que Feijóo deja la solución en manos de Abascal, que es negacionista".

Cerco judicial y presunta financiación ilegal

Respecto a los casos que afectan a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, se muestra convencido de que "todo se pondrá en su sitio" y que "la verdad imperará", y preguntado si piensa que los jueces que los llevan están instrumentalizados por PP y Vox, subraya que en el momento en que se abrieron estos procesos criticó "esta máquina del fango que ha puesto en marcha la derecha y la ultraderecha".

"Y lo hice porque pseudosindicatos como Manos Limpias, Hazte Oír, presentan denuncias basadas en recortes y lo que hace la oposición, la derecha y la ultraderecha, es amplificarlas...". "Mi tesis es que asistimos a un colapso político e intelectual del centroderecha en España y en Europa. No tienen proyecto, se han quedado en el ruido, la difamación y la propagación de bulos", explica.

Sobre si los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán le pueden afectar de cara a presentarse a las elecciones previstas, en principio, en 2027, el presidente dice que habrá que ver en qué termina toda esta investigación y defiende que él y el PSOE han actuado en estos casos "con contundencia y determinación".

Respecto a una posible financiación ilegal del PSOE, Pedro Sánchez garantiza a los ciudadanos que "no ha habido en absoluto financiación irregular", y preguntado por si mantiene la confianza en el ministro Ángel Víctor Torres, responde que "sin duda" al asegurar que cuando éste fue presidente de Canarias "hizo todas las cosas de manera legal en un momento de máxima presión, con todas las administraciones buscando mascarillas y respiradores".

Vox en las encuestas

Preguntado por la subida de Vox en las encuestas afirma que "no es una buena noticia" y explica que "la derecha política, mediática e intelectual, con tal de que no gobiernen las fuerzas progresistas, es capaz de blanquear a la ultraderecha", como pasa con asuntos como la inmigración.

Cuestionado sobre por qué los jóvenes son más de derechas que nunca, según sondeos, opina que "esta nueva realidad hay que imputarla a unas redes sociales que hoy no propagan la verdad, sino bulos. No difunden la convivencia, sino la polarización", que vincula a "una internacional ultraderechista bien articulada".