Sánchez señaló a Marlaska en el chat de ministros: "Siempre nos enteramos los últimos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un chat de WhatsApp que comparte con el resto de miembros del Ejecutivo después de que se hiciera público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que evidenciaba las corruptelas del exsecretario de Organización Santos Cerdán -en prisión provisional desde el 30 de junio- y a quien Sánchez defendió hasta el final. "Siempre nos enteramos los últimos", apuntó, según ha adelantado 'La Razón'.

Su enfado no era para menos, durante meses defendió a Cerdán, de hecho, y pese a las primeras informaciones que se publicaban en los medios de comunicación y tras desoír las recomendaciones de sus consejeros, le refrendó en el Congreso Federal de Sevilla, a finales de 2024. No fue el único, también ministros como María Jesús Montero llegaron a 'poner la mano en el fuego' por él, pero también se quemaron.

Las palabras que escribió el presidente no hacían, sino ahondar en la herida que siente que tiene este Gobierno con el ministro, ya que durante los meses que la Guardia Civil estuvo investigando a Cerdán, Marlaska no fue capaz de reunir ningún tipo de información. Por tanto, ese "tirón de orejas", como lo define una fuente del Gobierno consultada por 'La Razón', fue justamente eso, un correctivo, una reprimenda por no conseguir la información antes de que fuese pública, lo que provocó que el PSOE tuviese que tomar medidas casi al mismo tiempo que los medios de comunicación publicaban y, por tanto, no pudiesen colgarse la medalla de la lucha contra la corrupción y la ejemplaridad.

Sin embargo, no es la única pieza del caso Koldo que le hubiera gustado al presidente tener en primicia. Según apuntan las fuentes consultadas por el diario, a Sánchez también le hubiera congratulado ser el primero en enterarse de que Víctor de Aldama, el corruptor de la trama, había enviado un audio en el que desvinculaba a Begoña Gómez del rescate de Air Europa.

Esta situación no hace, sino debilitar, aún más, la postura de Marlaska dentro del Ejecutivo. Llegó a él en la primera legislatura de Sánchez y desde entonces no ha parado de acumular enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El último, según la oposición, es el entorpecimiento a los trabajos de la UCO con la negativa de Prisiones de informar sobre las visitas que recibe Cerdán.

Con todo, una fuente de Moncloa consultada por el periódico ha confesado que Marlaska "lleva al menos dos años con un pie fuera". "Lo que no puede ser es seguir así", ha añadido.

Lo cierto es que creyendo una vez más en que el dato mata al relato, los últimos datos que ha publicado el CIS dirigido por José Félix Tezanos reflejan que el titular de Interior es el tercer ministro más conocido (88,7%) tras Yolanda Díaz (97,5%) y María Jesús Montero (91,3), pero es el peor valorado de todo el gabinete (3,66).