Sánchez, sobre su relación con Trump: "No estoy desafiando a nadie, sino defendiendo los intereses de mi país"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido una entrevista en Estados Unidos, en el último acto de su agenda en Nueva York, donde ha asistido a la Asamblea General de la ONU.

A Sánchez le han preguntado por su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lo que ha contestado que "España y EEUU tenemos una relación muy muy buena" y que él no está "desafiando a nadie", sino defendiendo los intereses de su país y de Europa alineado con sus "convicciones e ideas".

"No estoy de acuerdo con alguna de las políticas del presidente Trump, pero le respeto y espero tener la mejor relación con la administración estadounidense", ha asegurado.

Israel está "más insegura y aislada" tras los ataques

Asimismo, el presidente también ha reiterado que, en su opinión, la sociedad de Israel se encuentra "más insegura y aislada" que antes de la ofensiva en Gaza en respuesta al atentado de Hamás.

"¿Está Israel hoy más aislada que antes de los ataques terroristas? Creo que sí, está más insegura", ha expresado durante una entrevista en la cadena 'CNN', recogida por Europa Press. Para el líder del Ejecutivo español, a su juicio, el "peor error" que está cometiendo el Gobierno de Benjamin Netanyahu es su forma de "luchar contra el terrorismo". "Hay una dimensión de seguridad en la lucha contra el terrorismo, pero también hay una dimensión política", ha precisado.

Así las cosas, ha celebrado que Francia y Reino Unido se hayan sumado al reconocimiento del Estado palestino, para después remarcar, la distancia que existe entre su forma de pensar y la del presidente republicano.

"Creo que es conocido que tenemos diferentes perspectivas cuando se trata del cambio climático y de la inmigración", ha apuntado, defendiendo que, respecto al gasto en defensa, "no es una cuestión de números, sino de capacidades".

Ve necesario que los países árabes también reconozcan a Israel como Estado

El presidente también ha defendido que es necesario que "algunos países del mundo árabe" reconozcan a Israel "para lograr una coexistencia pacífica y segura" entre el Estado israelí y el palestino, además de liberarse de forma "inmediata" los rehenes de Hamás y permitirse la entrada de ayuda humanitaria para avanzar hacia la paz.

Sánchez ha dicho en la misma entrevista en ABC News que "todavía no" ve más cerca el final de la masacre en Gaza, aunque cree que el reconocimiento del Estado palestino "por una gran mayoría de países" es un "hito muy importante" y "clave" frente a la ofensiva israelí.

"Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que logramos un hito muy importante", ha reiterado Sánchez en la entrevista concedida en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sánchez, además, ha negado que reconocer el Estado de Palestina sea "recompensar a Hamás", tal y como afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.