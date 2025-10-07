Sánchez presume de "la valentía" de su Gobierno contra la corrupción frente quienes "la tapan y silencian"

En un momento en el que los casos de corrupción acechan a las figuras más cercanas de Pedro Sánchez, el presidente ha presumido ante 2.000 representantes institucionales y agentes sociales mundiales en una cumbre internacional en Vitoria de "la valentía" con la que su Ejecutivo impulsa medidas para combatir la corrupción frente a quienes la "tapan y silencian". Prueba de ello, señala, es la creación de un nuevo Portal de Transparencia y de diversas medidas para incrementar los controles en la contratación pública.

Sánchez no ha hecho mención de los casos de sus dos exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, o a los que sacuden su entorno familiar con su hermano David y su esposa Begoña Gómez. Sin embargo, ha planteado la necesidad de "dar la batalla" ante quienes "desprecian profundamente" la democracia, los derechos y las libertades.

El presidente del Gobierno ha destacado la importancia de reforzar las medidas de transparencia y contra la corrupción para combatir la "desafección" de los ciudadanos hacia las instituciones, sobre la que ha recordado que es "una las principales razones que explican el retroceso en la democracia en todos los países".

Pedro Sánchez ha afirmado que, aunque "no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción". Esto, según ha añadido, implica "responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión; y no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos".

En este sentido, ha anunciado "el próximo lanzamiento del nuevo Portal de Transparencia" de la Administración General del Estado, con el fin de hacer de este espacio "una herramienta mucho más clara, mucho más abierta, mucho más transparente".

La ley, tal como ha remarcado, supondrá "un antes y un después" en materia de "rendición de cuentas", un compromiso que "no es una opción", sino una "obligación" que se enmarca en "la triple tarea de explicar, justificar y rectificar aquello que no se hace convenientemente".

"Esta ley va a marcar un antes y un después, porque no se limita a declarar principios, sino que establece mecanismos para su cumplimiento y sitúa la acción del gobierno bajo controles que implican consecuencias claras", ha añadido.