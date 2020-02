Sánchez ofrece al PP que se sume al diálogo con Cataluña

"Aquí no sobra nadie, tampoco la oposición". Durante su intervención ante el Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez ha tendido la mano al PP con estas palabras para que se sume al diálogo en Cataluña.

Sánchez ha hecho esta oferta 48 horas antes de su reunión con Pablo Casado y ha defendido para Cataluña el diálogo basado en tres principios: el primero de ellos, "la búsqueda de soluciones compartidas y viables que representen a una mayoría de catalanes".

En segundo lugar, Sánchez ha apelado al fortalecimiento de la estabilidad política en España y Cataluña para que ese diálogo sea "duradero y fructífero" y, finalmente, ha abogado por lograr una "confianza creciente" entre los interlocutores abordando al comienzo asuntos en los que las posiciones estén más cercanas.

En definitiva, el presidente del Gobierno ha abogado por "ley, diálogo y políticas reales" y aquí se ha referido a aquellas que tienen que ver con el empleo, la economía, la sanidad, la dependencia o las infraestructuras de los catalanes. "Esa es nuestra identidad. La izquierda del Gobierno que mejora la vida de la gente", ha dicho.

Sánchez ha insistido en que esas salidas "viables" al conflicto catalán no deben ir "en perjuicio" de otros territorios. "No se primará a una comunidad y se olvidará al resto, no se mirará al separatismo en detrimento del resto de territorios", ha garantizado.

"Debemos y necesitamos un acuerdo tan amplio como el que alumbró el primer autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución española", ha subrayado. Y en esa tesitura, Sánchez ha insistido en que la solución política en Cataluña es la dialogada "y el no diálogo es la no política. Todos, todos, somos necesarios". "Aquí no sobra nadie, ninguna lengua, ni ninguna cultura" y ha apelado a la oposición a que se sume "al diálogo social y territorial".