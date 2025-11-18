Sánchez niega que Antonio Hernando le informara sobre reuniones en Ferraz con Santos Cerdán y Leire Díez

Las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su encuentro con su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky, han girado en torno a la actualidad política española, marcada por los nuevos informes de la UCO sobre la figura de Santos Cerdán y el caso de la denominada fontanera, Leire Díez.

Al ser preguntado por estos casos, el máximo mandatario ha negado conocimiento de ciertas reuniones delicadas en la sede del PSOE. La Unidad Central Operativa y la justicia han revelado que en abril de 2024, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y actualmente en prisión preventiva por otros casos, se reunió en Ferraz junto a Leire Díez, investigada por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, y Antonio Hernando, en ese momento cercano colaborador de Moncloa.

Díez admitió estas reuniones, aunque sostuvo que acudió en calidad de periodista para investigar documentación vinculada al caso Villarejo y para proteger al PSOE. Mientras tanto, Sánchez ha respondido a preguntas mediáticas con un claro "no" cuando se le preguntó si Hernando le había informado sobre estas reuniones o si Moncloa estaba al tanto de ellas.

Contexto y nuevas informaciones

Leire Díez, conocida como "la fontanera" del PSOE, declaró ante el juez que celebró dos reuniones con Santos Cerdán en 2024, en pleno estallido del caso Begoña, momento en el que Sánchez pasó por cinco días de reflexión y lanzó una campaña fuerte contra el Poder Judicial.

Díez negó trabajar para el PSOE y afirmó que su papel era periodístico, aportando documentos en los que el partido aparecía como víctima de investigaciones judiciales. En esas reuniones también participó el empresario Javier Pérez Dolset, quien afirmó que Sánchez ordenó "limpiar, caiga quien caiga" en la UCO, judicatura y Fiscalía, lo que evidencia la presión política de entonces.

Antonio Hernando, exmiembro del gabinete de Sánchez, estuvo presente en esas reuniones, según testigos. Sin embargo, Sánchez ha insistido en que ni Hernando le informó ni Moncloa tenía conocimiento de estas citas, subrayando que el Gobierno ha actuado con responsabilidad y ha colaborado con la justicia, que ahora debe proseguir con las investigaciones.

Implicaciones políticas

Estas revelaciones aumentan la tensión política, con la oposición demandando explicaciones claras y el PSOE manteniendo la colaboración con el proceso judicial. La implicación de Sánchez es materia de debate político, aunque él se desmarca de tener conocimiento directo sobre estos encuentros, lo que establece un punto álgido en la investigación en curso y en la percepción pública sobre la gestión política de las crisis internas del PSOE.