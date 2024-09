Sánchez lleva ante a la ONU su campaña contra los bulos y los extremismos

El presidente del Gobierno inicia este lunes su agenda internacional en Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde trasladará el mensaje central de su Plan de Acción Democrática para concienciar de la necesidad de hacer frente a los bulos y la desinformación.

Sánchez defenderá ante la comunidad internacional la necesidad de aunar esfuerzos contra la desinformación para fortalecer las democracias y combatir los extremismos.

Acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Sánchez protagonizará una serie de actos que comenzarán este lunes, cuando asistirá a una reunión organizada por el canciller alemán, Olaf Scholz, en el marco de la denominada Cumbre del Futuro.

En el plenario de esa cumbre intervendrá también este lunes antes de iniciar una serie de reuniones bilaterales, entre ellas con el secretario general de la ONU, António Guterres.

Sánchez y Lula hacen tándem contra los bulos y la extrema derecha

Más allá de que pueda estar presente en su intervención el miércoles ante la Asamblea General de la ONU, el día anterior la forma de hacer frente a los extremismos y la necesidad de poner coto a los bulos y la desinformación serán el hilo conductor de un foro en Naciones Unidas que ha auspiciado junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Se espera la presencia de unos veinte jefes de Estado o de Gobierno de todos los continentes en este evento organizado para poner en común cómo fortalecer las democracias y combatir las fuerzas extremistas que socavan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Entre los líderes que participarán junto a Sánchez y Lula figuran el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el presidente chileno, Gabril Boric.

La tensión en Oriente Medio y la crisis en Venezuela, entre los temas a tratar

La defensa de la democracia será por tanto, según fuentes del Gobierno, uno de los ejes de la agenda del jefe del Ejecutivo en Nueva York junto con la apuesta por la paz en medio de conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio, y el desarrollo sostenible.

Será la primera vez que intervenga ante la Asamblea General de la ONU después de que España haya reconocido a Palestina como Estado, y llamará a que la comunidad internacional sea consecuente con lo que considera una evidencia: la única solución al conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina, que convivan en paz y seguridad.

En medio de la escalada de la tensión en Oriente Medio, con los ataques de Israel en Líbano, se prevé que vuelva a hacer una llamada a la contención.

Sánchez participará el martes en un foro económico con especial atención a Latinoamérica (donde pondrá en valor la marcha de la economía española) además de copresidir junto a Lula el acto en defensa de las democracias.

Acudirá asimismo a una cena organizada por ONU mujeres y, en concreto, la iniciativa "He For She" (Él por ella), que en su décimo aniversario le ha distinguido por su compromiso por la igualdad y que le hará ese reconocimiento en un acto en el que actuará de moderadora la actriz y embajadora de esa organización de Naciones Unidas Anne Hathaway.

El miércoles, además de tomar la palabra ante la Asamblea, Sánchez asistirá a una reunión de la cúpula de la Internacional Socialista (organización que preside) y participará en una sesión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por la presidencia eslovena sobre el liderazgo para la paz.