Pedro Sánchez justifica ante el Papa que tributen los más pobres por el IRPF del salario mínimo

La participación de Pedro Sánchez en el Foro sobre justicia fiscal y solidaridad, auspiciado por el Vaticano y el Papa Francisco, no puede ser más oportuna. En medio del debate con su socio de Sumar y en especial con la vicepresidenta Yolanda Díaz, el presidente recuerda que "sin una tributación justa nunca tendremos los recursos para luchar contra la pobreza o el cambio climático -y añade- la justicia fiscal no es solo una opción política".

PSOE y Sumar, obligados a entenderse

Palabras del presidente hechas en directo y por videoconferencia con Ciudad del Vaticano que apuntalan la necesidad de llegar a un acuerdo con Yolanda Díaz cuanto antes sobre si los perceptores del SMI deben o no tributar. Pero la urgencia no va a permitir que el debate se prolongue por mucho tiempo. Porque no solo el PP, también la propia formación de Sumar o Esquerra Republicana de Cataluña y otras están preparadas para presentar iniciativas parlamentarias al respecto que defiendan la opción más popular: que no tributen los que menos salario cobran.

En todo caso, desde el PSOE tampoco hay opiniones alineadas. Algunas voces como la de la Secretaria de Política Económica Enma López defendían hoy la vía de la pedagogía a la que se refirió el pasado martes la ministra portavoz, Pilar Alegría. López rechaza el discurso "antiimpuestos" que plantea Yolanda Díaz. Otras opiniones no son tan contrarias. La senadora socialista y expresidenta andaluza Susana Díaz -aunque acusa a Yolanda Díaz de desleal- defiende que el SMI no deba tributar y cree que la ministra de Hacienda Montero lo acabará corrigiendo.

Yolanda Díaz, desde París, interpela a Montero

Pero la otra parte, o sea Yolanda Díaz insiste desde su visita oficial a la sede de la OCDE en París: Nos enteramos de la tributación del SMI por la prensa. Y ahora estamos a resultas de una legítima discusión en el Ministerio de Hacienda. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Quedo a la espera de que la ministra competente se pronuncie en esta materia. Lo de ayer fue un poco sorpresivo -añade Díaz-, aunque a la derecha española le quiero dar una mala noticia: hay gobierno para rato, pero toca que el PSOE y su ministra tomen la decisión correcta".