Sánchez, a Feijóo: "Por qué es partidario usted de aumentar el gasto en defensa al 5%, ¿porque lo pide Trump?"

El debate sobre el gasto en Defensa en España vuelve a estar en el centro de la agenda política tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. En un cruce de reproches con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha defendido la postura oficial del Ejecutivo frente a la exigencia de la OTAN de elevar el gasto militar al 5% del PIB, insistiendo en que esta cifra no es necesaria para garantizar la seguridad nacional.

Pedro Sánchez defiende la interpretación del compromiso de gasto en Defensa con la OTAN

Sánchez, ha protagonizado un intenso intercambio con el líder de la oposición, en el Congreso, centrado en el compromiso de España respecto al gasto en Defensa exigido por la OTAN. Sánchez ha insistido en que "es un éxito decir ‘no’ a la OTAN a subir el 5% del PIB para gasto en defensa" y ha defendido que el documento firmado en la cumbre de la Alianza es "interpretable" y permite a España fijar una senda propia de gasto.

La postura oficial: 2,1% del PIB es suficiente

Sánchez ha explicado que, según los técnicos del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, España necesita un gasto del 2,1% del PIB para cumplir con los objetivos de capacidad militar de la OTAN. En este sentido, ha advertido que "pasar del 2% al 5% del gasto sería volver a la pesadilla de los recortes" y que aumentar al 5% "obligaría a derrochar más dinero de los contribuyentes en contratos a industrias extranjeras".

Además, ha cuestionado la autoridad del secretario general de la OTAN para hacer esas estimaciones: "El secretario general carece de los datos de la capacidad y del mandato para realizar ningún cálculo para España o para cualquier otro aliado".

Críticas directas a Feijóo y defensa de la soberanía

En su intervención, Sánchez ha lanzado críticas directas a Feijóo, afirmando que "Feijóo hubiera firmado lo que le hubieran puesto encima de la mesa en La Haya", en referencia a la cumbre de la OTAN.

También le ha preguntado: "¿Por qué es partidario usted de aumentar el gasto en defensa al 5%, ¿porque lo pide Trump?". El presidente ha querido dejar claro que su postura se basa en la confianza en los técnicos militares españoles y en la defensa de la autonomía nacional frente a presiones externas.

Rechazo a entrar en polémicas y reafirmación de las posiciones

Respecto a las acusaciones de corrupción lanzadas por la oposición, Sánchez ha preferido no entrar en ese terreno: "No voy a entrar en materia de corrupción, creo que están claras las posiciones". Ha cerrado el debate reafirmando que elevar el gasto al 5% no hará a España "más protegida" y que, por el contrario, alejaría al país de su objetivo de construir una "Unión Europea de Seguridad y de Defensa".

Este debate pone de manifiesto la tensión política en torno al papel de España en la OTAN y el equilibrio entre las exigencias internacionales y la sostenibilidad del Estado del Bienestar, con Sánchez defendiendo una interpretación prudente y soberana del compromiso militar.