Sánchez y Feijóo comparecen para hacer balance del año antes de las vacaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, van a comparecer para hacer balance del intenso curso político marcado por los casos de corrupción, las distintas investigaciones de la UCO, los currículos falsos y el caso Montoro.

Es la última actividad política antes de las vacaciones de agosto. Pedro Sánchez ofrecerá la típica rueda de prensa desde Moncloa en la que hará un repaso de los últimos seis meses del Gobierno y presentará el informe "Cumpliendo", que recoge hasta qué punto se han cumplido los compromisos adquiridos por el Gobierno.

La semana pasada durante su viaje por diversos países de Latinoamérica, el presidente del Gobierno dijo a los medios presentes que a estas alturas de la legislaturas -hace unos días se cumplieron dos años-, se han cumplido el 45% de los objetivos previstos para el total del mandato y que se ha ganado el 86% de las votaciones en la Cámara Baja.

Derrotas sonoras en el Congreso y escándalos de corrupción

Si bien, las derrotas han sido memorables, como la última -el decreto antiapagones- o el decreto ómnibus que se aprobó después de duras negociaciones con Junts. Si bien, el mandato de estos últimos meses de Sánchez será recordado por los casos de corrupción que han rodeado al PSOE.

Comenzando por la ex militante, Leire Díez, siguiendo por los audios de José Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo García, y terminando con el informe de la UCO sobre el ex secretario de organización, Santos Cerdán, en la cárcel desde el pasado 30 de junio. Aun así, desde el PSOE han insistido en que son casos aislados y que no afectan a todo el PSOE.

También han continuado las investigaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez, así como el caso del Fiscal General, Álvaro García Ortiz.

El curso de Feijóo ha terminado emborronado por la dimisión de Noelia Núñez

En cuanto al líder del PP, se espera que el balance que haga sea sobre la redirección del partido. Esta comparecencia llega tras el estallido del caso Montoro y la dimisión de Noelia Núñez, la vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital, tras falsear datos en su currículum.

Esto ha embarrado el fin de curso de Feijóo, que sigue convencido de que el PP ganará las próximas elecciones con mayoría absoluta para así no tener que pactar con ningún otro partido. Ha dejado claro en varias ocasiones que, en tal caso, habría acuerdos con Vox y que el cordón sanitario se lo hará a Bildu.