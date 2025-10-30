Sánchez explica "lo de las gafas" en el Senado: "Se mantienen como nuevas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido zanjar este martes el debate más inesperado de la jornada en el Senado: el de sus gafas. Tras horas de comentarios en redes y titulares sobre su nuevo complemento, el jefe del Ejecutivo ha compartido una publicación en X con un post de Instagram de la tienda Gafavintage, que ha explicado el origen del modelo.

"Aclarando el tema del día: las gafas de @sanchezcastejon son unas Dior Monsieur vintage que le vendimos hace unos cinco años. El precio de la montura ronda los 250 euros y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas", ha señalado la óptica en su cuenta oficial.

Unas Dior de los años 80 que no son nuevas

Las gafas que generaron tanto revuelo corresponden al modelo Christian Dior 2601 30, fabricadas en Alemania en la década de los 80. Su estética retro y su montura negra de pasta contrastaron con la imagen habitual del presidente, lo que llevó a muchos usuarios a ironizar sobre su nuevo look académico.

La aclaración del propio Sánchez indica que las gafas no son nuevas, ni un capricho reciente, sino una pieza vintage que el presidente lleva utilizando desde hace años.

La aparición del presidente con gafas ha eclipsado, en buena parte, el contenido de su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, donde ha respondido durante más de cinco horas a las preguntas del Partido Popular sobre los presuntos casos de corrupción vinculados a su entorno.

Sánchez ha calificado la sesión de "circo" y "comisión de difamación", en un ambiente bronco y plagado de reproches. Pero fuera del hemiciclo, lo que se viralizó fue su nueva imagen.

En cuestión de minutos, las redes sociales convirtieron las "gafas de Sánchez" en tendencia, con miles de comentarios y memes.