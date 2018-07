Sánchez exige por carta a Mariano Rajoy que vaya al Congreso antes de la Cumbre de la UE

El líder socialista, Pedro Sánchez, ha exigido al jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, que vaya al Congreso antes de la Cumbre de la Unión Europea sobre los refugiados en una carta en la que afirma que no hacerlo "viola el principio esencial de un régimen parlamentario".

Sánchez recalca que la comparecencia de Rajoy en el Congreso es "insoslayable" y que no cabe argumentar que el Gobierno en funciones "no está sometido al control de una Cámara que no le otorgó, en su día, su confianza".

"Defender este criterio y hacerlo cuando la interinidad de su Gobierno alcanza ya casi los tres meses supone defender una actuación exenta de todo control y de toda responsabilidad, lo que viola el principio esencial de un régimen parlamentario como el nuestro", añade.

El secretario general del PSOE, que anuncia el envío de una copia de la carta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, pide "formalmente" en su escrito a Rajoy que "reconsidere su decisión" y comparezca ante la Cámara para fijar la posición de España sobre el problema de los refugiados, las responsabilidades que la UE debe asumir ante ellos y la política a seguir a este respecto en España.

"Si lo hace así, todos habremos ganado y España mantendrá su dignidad como país en el compromiso con los derechos y libertades fundamentales", añade.

Sánchez rechaza los acuerdos adoptados en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE con Turquía y señala que "están generando una fuerte conmoción en la opinión pública de la mayor parte de los países europeos".

Afirma que, "en opinión de la ciudadanía", es un "cambio de actitud" que "supone una omisión de la responsabilidad" de la UE "respecto del respeto y promoción de los derechos humanos" que "pone en juego el mantenimiento efectivo de uno de los ideales fundacionales de la Unión: su compromiso con la dignidad de todos los seres humanos".

El secretario general del PSOE asevera que el Gobierno "ha asumido" la decisión de la reunión informal de la UE y, "a lo que parece, está decidido a formalizar en el próximo Consejo Europeo de los días 17 y 18 del mismo mes".

"Señor presidente. Su Gobierno está, legalmente, en funciones", recalca el secretario general socialista a Rajoy antes de recordarle que "esa condición" limita su actuación a la mera "gestión de los asuntos ordinarios", por lo que "no es admisible" que acuda al Consejo Europeo "a defender una posición que solo cuenta con el apoyo de su propio partido".

"Si lo hace así -añade-, no sólo estará comprometiendo el margen de actuación del próximo Gobierno sino que estará comprometiendo a España con una política que, para el conjunto de la oposición, sólo merece rechazo y repulsa".