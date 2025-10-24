Sánchez dice que se reunirá con Puigdemont "cuando toque"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que el Ejecutivo está cumpliendo todos los compromisos con Junts que están en su mano y ha vuelto a asegurar que tendrá una reunión con el líder de esta formación, Carles Puigdemont, "cuando toque".

Sánchez ha ratificado su intención de reunirse con Puigdemont en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas.

A su llegada a esta cumbre ya se había referido a la advertencia lanzada la víspera por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, de que, ante las promesas pendientes de cumplir, "quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio". Ante ello había pedido tiempo a Junts y avisó de que el cambio podría suponer una "involución" de la mano del PP y Vox.

En la rueda de prensa ha subrayado que el Gobierno está cumpliendo con todos los compromisos que está en su mano que salgan adelante, y está trabajando igualmente para que los que no están en su mano, también se cumplan.

Al preguntarle por dos veces si podía ser el momento de concertar la reunión pendiente con Puigdemont, repitió la misma respuesta de cumplimiento de compromisos para recordar a continuación las ocasiones que le han preguntado por eso y su respuesta de que estaba dispuesto a ella.

"Os queréis llevar ese titular. Si os lo he dicho mil veces", ha bromeado con los informadores para, a renglón seguido, recalcar que si se ha aprobado una ley de amnistía, es para normalizar la situación con los actores políticos. En consecuencia, ha apostillado que "esas reuniones se producirán cuando toque".

Contradice a Rutte y asegura que España cumplirá con la OTAN

Sánchez aseguró, además, que España podrá cumplir con las capacidades que le ha pedido la OTAN gastando un 2,1% de su PIB, frente a la opinión del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, de que no será posible invirtiendo menos de un 3,5%.

Ese porcentaje del 2,1% del PIB dijo que no se lo ha inventado el Gobierno ni su presidente, sino que es la cifra aportada por las fuerzas armadas tras conocer las capacidades que la OTAN exige a España hasta 2035.

"Ese es el acuerdo y lo vamos a cumplir", garantizó Sánchez, quien aprovechó para explicar que cumple sus compromisos y también los de presidentes anteriores, ya que el porcentaje de gasto del 2% del PIB fue contraído por Mariano Rajoy en 2014 y no cumplió.

Ante las críticas que también está lanzando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el gasto en defensa de España, Sánchez recordó que este mismo jueves dos cazas españoles destinados en la base de la OTAN en Lituania tuvieron que despegar ante una incursión en el espacio aéreo de este país por parte de dos aviones rusos.

Eso consideró que es una prueba de que España está totalmente comprometida con la defensa del flanco este de la Alianza y de que es un país confiable y que cumple con sus obligaciones.

"Total transparencia" en la comisión del caso Koldo

El presidente Sánchez también garantizó este jueves que responderá "con total transparencia" a las preguntas que se le formulen el próximo jueves en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado del caso Koldo.

Sánchez ha avanzado que no se acogerá al silencio y responderá a las cuestiones que se le planteen. Además, ha restado trascendencia a que "como cualquier español que haya podido liquidar gastos que haya adelantado" haya podido recibir algún pago en efectivo por parte del PSOE.

"La financiación irregular tiene una sede en España, que está pagada con dinero B y donde se cobraban sueldos también en B, y es en la calle Génova", ha añadido apuntando al Partido Popular.