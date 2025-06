Sánchez, en la diana de la prensa internacional: de "Don Teflón" a "el villano de la OTAN"

Las últimas semanas no están siendo nada fáciles para un Pedro Sánchez que se encuentra en el centro de la diana de las críticas a nivel nacional como internacional. La oposición ha salido en tromba en las últimas semanas a reclamar la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones, pero las críticas no se han quedado solamente en España.

Medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de los escándalos de corrupción que rodean al presidente, especialmente tras la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo, lo que nos ha llevado a leer editoriales y críticas de la prensa internacional en los que Sánchez quedaba claramente señalado.

El prestigioso 'The Times' fue el primero atizar al presidente hace unos días con un editorial titulado 'Time for Pedro Sánchez to rule or say adios' ('Es hora de que Pedro Sánchez gobierne o diga adiós). El diario británico criticaba la gestión de un presidente al que apodaban "el galgo" o "Don Teflón", por la rapidez con la que esquiva las crisis y su capacidad para salir ileso políticamente de cada escándalo.

Y sin salir de las islas británicas nos detenemos en 'The Telegraph', que este miércoles también publicaba un durísimo artículo contra Sánchez, firmado por los periodistas James Badcock y James Crisp, en el que decía que se encuentra "envuelto en un escándalo de corrupción, sobornos, grabaciones secretas, un ex portero de discoteca y una estrella del porno".

En Alemania, 'Der Spiegel' ha llegado calificar como "penoso espectáculo" las explicaciones de Sánchez sobre los escándalos de corrupción que le rodean, y hemos visto cómo otros medios internacionales como BBC, Le Monde, Le Figaro o La Repubblica también se han hecho eco de la crisis del Gobierno y el PSOE en las últimas semanas.

Por si fuera poco, su posición en la cumbre de la OTAN, encontronazo final con Donald Trump incluido, ha deteriorado de forma notable su imagen exterior y ha sido acusado de torpedear la unidad de la OTAN hasta tal punto que el propio secretario general, Mark Rutte, ha tenido que salir a desmentir la existencia de una excepción española.

Es por esto que en 'Politico', uno de los medios de comunicación más prestigiosos en el análisis de la actualidad europea, ha calificado al presidente del Gobierno como el "villano" de la OTAN y ha señalado que España ha reemplazado a Canadá como el mayor quebradero de cabeza para la Alianza y se ha convertido en el "nuevo paria".

En su análisis de este miércoles citaban las críticas de varios parlamentarios europeos como la primera ministra danesa, Miette Fredriksen, que criticó a España por debilitar la unidad europea frente a amenazas externas; o el ministro de Defensa polaco, Wladyslay Kosniak-Kamysz, que calificó el intento de Sánchez como "un mal ejemplo".

El 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' alemán ha calificado de "fanfarronería" la actitud de Sánchez y el 'Financial Times' británico ha titulado que el presidente español "torpedea la unidad de la OTAN".