Sánchez no creyó en el adiós de Pablo Iglesias: "Nunca es la última. Es un 'sujétame el cubata'"

Nuevos mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, revelados por El Mundo, evidencian la tensión en las relaciones dentro del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en 2021. Las conversaciones privadas muestran la incomodidad del presidente con Pablo Iglesias, en un momento político clave marcado por la negociación del escudo antidesahucios y la sorprendente salida del líder de Podemos para disputar las elecciones madrileñas frente a Isabel Díaz Ayuso.

"¿Qué piensas del movimiento de Iglesias?", preguntó Sánchez a Ábalos tras conocerse la candidatura del entonces vicepresidente segundo. "Muy polémico. Creo que no puede resultarnos atribuible. Va a intentar polarizar la campaña. Puede movilizar la izquierda nuestra. Pero posiblemente sea su retirada. Su última aventura", respondió Ábalos. Pero Sánchez fue tajante: "Nunca es la última. Es un gesto muy de 'sujétame el cubata'".

La conversación refleja también la percepción del desgaste personal de Iglesias. "Me dice Yolanda que se siente muy quemado", apuntó Ábalos. A lo que Sánchez replicó: "Pero, vaya, la gente está emocionada con su salida. Yo no lo tengo tan claro". El diálogo concluye con un escéptico "Veremos" por parte del presidente.

"Qué torpe es"

Durante la negociación del escudo antidesahucios, Iglesias contraprogramó una rueda de prensa del Gobierno con un vídeo, algo que indignó a Sánchez: "¡Qué torpe es Iglesias lanzando su vídeo en plena RP! ¡Yo creo que ya no es maldad, sino estulticia y gente sin equipo que le dé tres vueltas a las cosas!". Aunque luego reconoció: "Mejor así para nosotros". "Yo creo que sí", respondió Ábalos.

El acuerdo con Unidas Podemos tampoco generaba confianza en Sánchez: "La verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo con UP sobre desahucios, más me inquieta. Da la sensación de que es un negociazo para la okupación y para los grandes tenedores", escribió, acompañado de un emoji de la mano en la cara. "Yo por ahí no paso", concluyó. "Lo que digas. El texto está en la mesa", zanjó Ábalos.

Las filtraciones a la prensa también fueron motivo de tensión. Tras recibir un enlace de El País titulado "El Gobierno planea compensar a los propietarios de vivienda afectados por el decreto antidesahucios", Sánchez escribió con firmeza: "Por favor, que se frenen las filtraciones de una vez. Hablad con estos tipos". Ábalos respondió: "Podemos". "Claro", insistió el presidente, subrayando que "son temas muy, muy sensibles". "Ya lo hemos desmentido", concluyó el ministro.

Finalmente, el 25 de febrero de 2021, Ábalos informó a Sánchez de unas declaraciones de Iglesias en Twitch: "Ábalos, la persona del PSOE a la que he tomado más cariño. Un tipo con agallas y honesto". La respuesta de Sánchez fue seca: "Un maltratador. Cuñadismo". Ábalos replicó citando a Quevedo: "Puede haber puñalada sin lisonja, pero pocas veces hay lisonja sin puñalada".