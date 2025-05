Pedro Sánchez pide que Israel no participe en Eurovisión: "No podemos permitir dobles estándares en la cultura"

Pedro Sánchez ha expresado que Israel no debería participar en Eurovisión. Lo ha hecho durante su comparecencia en la clausura el acto de presentación del informe 'Los sectores culturales y creativos en España’, de la Fundación Cotec, en el Museo del Traje de Madrid.

Según el presidente del Gobierno "no podemos permitir dobles estándares en la cultura" y ha mandado, de nuevo, un "abrazo solidario a Ucrania y al pueblo de Palestina" porque están sufriendo "la sinrazón de la guerra y el bombardeo".

Para Sánchez no tiene sentido que Rusia no participe e Israel sí. Ha recordado que, al igual que Rusia fue vetada de competiciones internacionales y de Eurovisión hace tres años, cuando invadió Ucrania, "nadie se llevó las manos a la cabeza". Por lo tanto "no debería hacerlo Israel, no podemos permitir dobles estándares" ha añadido.

Estas declaraciones de Sánchez llegan tras la polémica surgida durante la celebración del festival de Eurovisión. La EBU, entidad organizadora del festival, amenazó a la televisión pública española con sanciones por los comentarios acerca de la participante de Israel. La respuesta de RTVE fue publicar un comunicado en defensa del pueblo de Palestina y exigiendo la paz.

La sorpresa llegó cuando a la hora de anunciarse el televoto, el público de España dio los 12 puntos a Israel. Según uno de los ministros del Gobierno israelí esto fue una "bofetada" para Sánchez, ya que "los españoles han hablado".

Se equivocan los que exigen un sector cultural mudo y equidistante

Para Pedro Sánchez la cultura es una vía para "expresar emociones, a compartir sueños, a compartir puentes entre sociedades". Por eso, ha insistido en que "hoy más que nunca es importante reivindicar valores entre sociedades y proyectar valores comunes, defender aquellos valores que quizás dábamos por hecho pero que se están poniendo en cuestión y que, además, tratan de normalizarse a golpe de noticias que vemos en los telediarios, pero que evidentemente nos sobrecogen a todos".

Del mismo modo, el líder del Ejecutivo ha asegurado que "se equivocan los que exigen un sector cultural mudo y equidistante" y ha lanzado su admiración hacia los que usan los medios culturales para "defender valores que se están poniendo en cuestión como la democracia o pedir el cese de la guerra de Ucrania o de Gaza".