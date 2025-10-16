Sánchez confirma la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad adscrito a Presidencia del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que estará adscrito a Presidencia del Gobierno con el objetivo de "fortalecer el ecosistema de ciberseguridad, fomentar su innovación y aumentar la inversión".

Así lo afirmó Sánchez este jueves en su intervención en la clausura la 19º edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), que organiza el Incibe en León, en la que anunció la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad adscrito a Presidencia del Gobierno.

Esta iniciativa, según anunció, se une a la ya impulsada desde el Ejecutivo para revisar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Plan España Digital Año 2026 a partir de tres ejes como son "fortalecer el ecosistema de ciberseguridad, fomentar su innovación y aumentar la inversión".

El presidente incidió en el refuerzo a las infraestructuras críticas como son los servicios esenciales como "la sanidad, el suministro de agua o la administración digital". "Estos servicios son fundamentales y dependen de sistemas digitales que conectan hospitales, redes eléctricas, plantas de tratamiento y servicios públicos. Por tanto, debemos protegerlos con todas las garantías que nos permita la tecnología en cada momento. Y eso significa que no podemos escatimar ni un solo céntimo de euro en ello, porque son infraestructuras cuya protección resulta esencial para la vida diaria de nuestros conciudadanos", explicó Sánchez.

El jefe del Ejecutivo destacó la relevancia que le otorga el Gobierno a "proyectos como, por ejemplo, el centro de operaciones de seguridad 5G dotado con 15 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para monitorizar las redes móviles y también todos los dispositivos conectados".

Sánchez también defendió reactivar el tejido productivo y la asistencia ciudadana incidiendo en que se debe hacer más pedagogía entre los pequeños y medianos empresarios y sobre el conjunto de la ciudadanía en la importancia de la ciberseguridad y es que, según el presidente, "uno solo se da cuenta de la verdadera cultura de la ciberseguridad" cuando sufre un cibercrimen y los instrumentos que permiten tener unas garantías de seguridad.

Y ante ello, Sánchez añadió que "la labor del Incibe que está aquí localizado en la ciudad de León resulta trascendental". "Desde este centro se hace una labor extraordinaria de acompañamiento a las empresas, a los profesionales, también a los ciudadanos y ciudadanas particulares que sufren suplantaciones o ciberestafas, como por desgracia cada vez es mucho más habitual en nuestro en nuestra sociedad", subrayando que "las consecuencias de estos ataques suelen traumáticas para quienes los sufren".

Por otro lado, el presidente también recalcó que el Gobierno ha venido reforzando la innovación tecnológica asegurando que "España está ya atrayendo grandes inversiones en este campo" y situando al país en un "nodo clave de interconexión en Europa".