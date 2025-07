Sánchez en el Comité Federal: "La traición es dolorosa; fui yo quién confió en ellos y quien no supo ver qué había detrás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los miembros del Comité Federal del PSOE que se reúne este sábado envuelto en el proceso que le permita dejar atrás la corrupción del caso Koldo. No obstante, la mañana ha comenzado revuelta después de que Francisco Salazar, quien iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización, haya tenido que renunciar al nombramiento por comportamientos machistas. "La traición es dolorosa; fui yo quien confió en ellos y quien no supo ver qué había detrás", ha manifestado Sánchez en una clara alusión a los implicados en el caso Koldo.

"El capitán no abandona el barco, el capitán se queda a capear el temporal y a salvar el rumbo", ha comenzado manifestando el presidente, al tiempo que ha comentado que "haremos todo y más. Soy consciente de que la decepción es grande, pero la responsabilidad de que España siga avanzando es aún mayor (...) Es la hora del optimismo, de demostrar de qué estamos hechos la ciudadanía. Vosotras me elegisteis como capitán de este barco y él no abandona el barco, el capitán se queda a capear el temporal y a salvar el rumbo".

"Me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían", ha reconocido, aunque ha exclamado que "no vamos a fallar a la hora de lograr esa regeneración democrática, porque nosotros no somos como los otros, como PP y Vox, ni como los corruptos que han manchado nuestras siglas, porque este partido está formado por gente buena honrada y trabajadora que jamás metería la mano en la caja"

En su ataque a la oposición ha señalado que "el PP nos ve como enemigos, no como rival político". "Su congreso se define por lo que quieren destruir; educación y salud pública, derechos LGTBI, los derechos de las personas desempleadas" ha asegurado el presidente del Gobierno. De la misma manera, ha confirmado que los socialistas "solo reciben amenazas", ha añadido.

Asimismo, se ha dirigido a las mujeres del partido: "Pienso en ellas, discriminadas tras escuchar palabras infames que no nos representan", en referencia a los audios publicados de Koldo García y José Luis Ábalos, en el marco de la trama de corrupción. "Pienso en los jóvenes, pienso en nuestras compañeras, en las feministas de la organización, discriminadas tras escuchar palabras infames que no nos representan", ha destacado. Igualmente, ha señalado que es "consciente de que están siendo días difíciles para todos".

"Sí, pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber un comportamiento contrario a este pensamiento", ha continuado, mientras que ha expresado que estos casos han revelado "un machismo incompatible con nuestros valores y principios". "Junto con estos casos de corrupción hemos escuchado unos audios que han revelado un machismo incompatible con nuestros valores y principios. Para los socialistas el feminismo no es un acto de postureo, es una forma de ser, un compromiso real que exige vivir como se piensa. Si pensamos que el cuerpo de una mujer no está en venta, en nuestro partido no puede haber un comportamiento contrario a este pensamiento", ha agregado.

Las medidas anunciadas por Sánchez

Durante su intervención, Sánchez ha animado a las militantes y mujeres en general a denunciar estos comportamientos y ha asegurado que "las vamos a proteger". A colación, ha anunciado la creación de 13 medidas para luchar contra la corrupción que se ha dado en los últimos tiempos dentro del partido y ha afirmado que han "dado pasos muy importantes", pero que no son "suficientes porque hay personas que se lo han saltado".

Precisamente, la más importante de estas medidas será la mejora del protocolo contra el acoso sexual y del canal de denuncias, el cual ha instado a utilizar sin miedo y ha mostrado su "condena absoluta y tolerancia cero ante cualquier acto machista". También ha planteado la reforma del artículo 4.5 para incluir la defensa del "abolicionismo de la prostitución".