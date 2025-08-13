Sánchez y Clavijo se reunirán el próximo lunes para abordar la migración y la agenda canaria

Ha sido el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha anunciado que se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el próximo lunes en Lanzarote. Clavijo también ha adelantado que se abordarán temas importantes tanto para Canarias como para el país, como son la migración, la agenda canaria y varios asuntos presupuestarios.

Esta reunión coincide con la estancia veraniega del presidente del Gobierno en la isla. El dirigente de Canarias ha contado esto en una entrevista en TVE, donde además de confirmar la fecha oficial del encuentro que mantendrán ambos presidentes en Lanzarote, ha anunciado la hora de la reunión, que dará comienzo a partir de las 16.30 horas.

Los temas a tratar según Clavijo

Clavijo ha adelantado que se abordarán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, temas presupuestarios y acciones del Gobierno, pero ha dicho que espera que los compromisos que se alcancen sean "ejecutados y cumplidos" por parte de los diferentes Ministerios.

Su queja radica en que los compromisos que se adquirieron en el despacho anterior en la isla de La Palma "no se han cumplido" e insiste en que puede "entender la situación política" pero espera que de esta reunión "salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses".

El tema migratorio sobre la mesa

En cuanto a la migración, que puede ser uno de los temas más candentes, Clavijo insiste en solucionar los problemas de "voluntad política" para acometer el traslado de más de 800 inmigrantes menores de edad que han pedido asilo y a los que debe dar una solución la Administración general del Estado. Y es que en el resto de España, también existe este problema, por ahora los más afectados son los de Baleares, ya que han registrado la llegada de 542 personas a bordo de un total de 33 pateras en tan solo tres días.