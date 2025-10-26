Sánchez carga contra Feijóo y Abascal por mantener a Mazón tras la dana: "Su apoyo es indecente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por mantenerle al frente de la Generalitat Valenciana. Aprovechando que quedan unos días para el aniversario de la dana, ha manifestado que "la gestión fue negligente, pero el apoyo de Feijóo y Abascal a Mazón es indecente", ha señalado.

"¿Por qué sigue Mazón al frente de la Comunidad Valenciana?", se ha preguntado Sánchez. "Solo hay una alternativa frente a la involución, el PSOE con Carlos Martínez al frente", ha aseverado, porque en el caso contrario será "parálisis y decadencia", igual que a nivel nacional. En referencia a Feijóo, que "no es presidente porque no quiere y tampoco es jefe de la oposición porque no quiere" y se ha preguntado dónde está: "Al frente del PP no hay nadie al volante".

"Ayuso y su insumisión a cumplir las leyes, Moreno con sus cribados, Mañueco con sus incendios, Mazón... en fin y Feijóo, ¿alguien sabe dónde está Feijóo?". Según Sánchez, el único cambio que ha propuesto el PP en este tiempo es un cambio de líder. "Van tres. A ver quién es el siguiente, pero nosotros, a lo nuestro, a gobernar"

Da igual que se llame Mazón, Azcón, Moreno Bonilla, Ayuso, Mañueco... Porque siguen el mismo patrón

Ha atacado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox por no invertir en "políticas públicas", en un acto en León para apoyar al diputado socialista Carlos Martínez. "Nosotros a las Comunidades Autónomas hemos transferido 300 mil millones de euros más de lo que hizo Mariano Rajoy" y, en concreto, en esta tierra la inversión ha aumentado desde 2018 un 38% más de recursos.

Así las cosas, Sánchez se ha dirigido a los asistentes y les ha preguntado si eso ha supuesto mejoras en educación o sanidad, a lo que han respondido "no". "Donde gobierna la derecha junto con la ultraderecha hay un deterioro en la calidad de los servicios públicos".

Ha recordado los recortes que han llevado a cabo en Castilla y León -los bomberos y "se quemaron los montes"-, en Andalucía -la sanidad, con la posterior crisis de los cribados en el cáncer de mama- o en Valencia -protección civil y la posterior "dana más trágica de los últimos años".

"Da igual que se llame Mazón, Azcón, Moreno Bonilla, Ayuso, Mañueco... Porque siguen el mismo patrón: recortan los servicios públicos, mala gestión y mienten para tratar de tapar su incompetencia y su negligencia". Sánchez ha pedido el voto para el PSOE, porque el PP solo hace "recortes, mala gestión y mentir", mientras que votar al PSOE es votar al partido "del Estado de Bienestar".

El PSOE es el baluarte del Estado de Bienestar, en Castilla y León y en toda España

Además, ha señalado que el Gobierno ha aprobado el decreto ley para reforzar la ley ELA, que se están revalorizando las pensiones y aumentando el fondo de reserva de la Seguridad Social "para que la gente joven tenga una pensión digna". Por ello, ha reiterado apoyo para el partido socialista para ser "el baluarte del Estado de Bienestar, en Castilla y León y en toda España".

Según el presidente, el PP ha intentado "debilitar y cuestionar" el derecho de las mujeres a decidir si interrumpen voluntariamente su embarazo. "Trataron de desmantelar la ley de memoria democrática, pusieron en riesgo al sector de la ganadería negando la tuberculosis bobina..." ha seguido. Por ello, asegura que "hay que cambiar a Mañueco", pero no votando a Vox porque "le van a apoyar".

Sánchez asegura que "los que se han quedado solos son PP y Vox" en referencia al apoyo a Palestina

Además, ha reiterado que en Palestina se está cometiendo un "genocidio" y ha asegurado que si hubiera habido en estos momentos otro gobierno en España "no habríamos tenido la posición que hemos defendido y aplaudido por parte de Europa". Ha recordado la foto de Abascal con Netanyahu y que en su momento "éramos los primeros" en reconocer al Estado palestino y después han seguido otros. "Los que se han quedado solos son ellos", ha apuntado.

Finalmente, Sánchez ha afirmado que "Carlos Martínez va a ser alcalde y presidente de la Junta de Castilla y León cuando Fernández Mañueco convoque elecciones". Además, aprovechando que el acto se ha celebrado en León, el presidente del Ejecutivo ha recordado distintas hazañas que hizo José Luis Zapatero durante su mandato, como crear el INCIBE. "Entendió que para que el Estado sea representativo no tiene que quedarse en Madrid".

Por ello, "cuando se celebren las elecciones en Castilla y León", estaremos preparados porque "tenemos el proyecto, los equipos y al próximo presidente, Carlos Martínez". "Frente a la parálisis de otros, a seguir gobernando", ha concluido.