Sánchez cae del lado de Junts: recuerda que la ley ya recoge que los migrantes deben conocer el catalán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que los extranjeros que quieran residir en España deberán conocer la lengua oficial del Estado. Además, ha defendido también que aquellos que deseen vivir en regiones en la que existan lenguas cooficiales también deberán conocerlas.

La polémica se desató cuando, tras conocerse que el Gobierno finalmente cedería las competencias de migraciones y residencias a la Generalitat, Junts aseguró que "el catalán sería un requisito indispensable" para obtener el permiso de residencia. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya dijo con Carlos Alsina este mismo jueves en el programa de Más de Uno que el idioma "no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país o para prohibirle la entrada".

En este sentido, Pedro Sánchez ha dicho en la rueda de prensa tras la reunión de líderes europeos en Bruselas que en la "Constitución viene recogido, además del castellano, la cooficialidad de otras tres lenguas" y que en la Ley de Extranjería "se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de sus territorios", asegurando que "no hay debate" sobre este tema. Además, el Presidente confirma que es "un avance" y que así tiene que ser visto por el resto de grupos parlamentarios, a los que ha acusado de no ser "plurinacionales" al "decir no a esto".

Nuevo punto de fricción

Así, Sánchez, contrario a lo que decía Elma Saiz, ha terminado por darle la razón a Junts con sus declaraciones. Y es que su secretario general, Jordi Turull, ya reiteró durante este jueves que, según su interpretación del pacto, "el catalán será un requisito para los diferentes permisos" de inmigración. Además, justificaba su postura apelando a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros exigir el conocimiento de la lengua propia del territorio para conceder permisos de residencia.

Gestión de fronteras

Sánchez ha defendido también que dentro del pacto se permita a los Mossos d'Escuadra estar en la gestión de fronteras junto con la Guardia Civil o la Policía Nacional.

El presidente ha argumentado que la policía autonómica catalana es un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, como lo es la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Ertzaitnza del País Vasco. Además, se ha congratulado de que ahora "los Mossos trabajen codo con codo" con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, y no como en 2018, cuando la relación era "inexistente".