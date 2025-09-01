Sánchez presenta las 10 propuestas del pacto de Estado contra el cambio climático: "Es evidente que tenemos que hacer mucho más"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes su propuesta de pacto de Estado contra el cambio climático.

Este encuentro se ha celebrado en el salón de actos del complejo ministerial de Cuzco (Paseo de la Castellana, 162) y, además del presidente, han intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Al analizar las causas de los fuegos que han arrasado España este mes de agosto, durante el acto, Sánchez ha señalado que la política de prevención de incendios "ha sido claramente insuficiente". Además, ha defendido que la oleada de incendios no es fruto de la casualidad ni de una trama pirómana y ha mencionado como causas "una gestión del territorio también inadecuada" y una emergencia climática que ha convertido los incendios en "cada vez más virulentos".

La idea del jefe del Ejecutivo es firmar un pacto de Estado contra el cambio climático tras la ola de incendios que han asolado casi 400.000 hectáreas a lo largo del año. El presidente dicho que hablar de emergencia climática no es escurrir el bulto, si no un paso importante, como el de actualizar la política de prevención.

Es evidente que tenemos que hacer mucho más

"Es evidente que tenemos que hacer mucho más", ha dicho el presidente. Además, ha puntualizado que la realidad nos está atropellando y ha asegurado que si queremos que los incendios ni las inundaciones nos golpeen tenemos que actuar con una política de Estado y con la participación de los agentes sociales.

Sánchez ha detallado las 10 propuestas del pacto de Estado:

Crear fondos con recursos permanentes a nivel estatal y autonómicos para acelerar la reconstrucción de municipios y paisajes.

Proponemos que las administraciones se comprometan a aumentar y mantener los medios técnicos y humanos necesarios para combatir los eventos climáticos adversos.

Creación de agencia estatal de protección civil.

Avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales y económicas del S.XXI.

Desplegar una respuesta nacional de resiliencia hídrica.

Adaptar la legislación y el territorio para las olas de calor severas creando refugios climáticos en grandes ciudades, establecer nuevos estándares laborales para proteger a los trabajadores del estrés térmico, etc.

Reconocer y potenciar el papel esencial del mundo rural con incentivos fiscales, fomento del empleo verde...

Fomentar la agricultura regenerativa, el pastoreo...

Promover una cultura cívica de prevención, de protección y reacción ante los efectos adversos de estas emergencias de protección civil.

Compromiso de las administraciones y exigir a la Unión Europea de avanzar en la transición ecológica.

El presidente ha asegurado que mañana se aprobará en el Consejo de Ministros esta hoja de ruta y ha pedido la participación del resto de partidos, de la comunidad científica, grupos ecologistas, agentes sociales... Además, ha explicado que va a proponer a los gobiernos de Portugal y de Francia trabajar conjuntamente en el pacto de Estado.