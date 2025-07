Sánchez apoya al fiscal general tras su procesamiento: "Creemos en su inocencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. “Creemos en su inocencia”, ha afirmado Sánchez durante una comparecencia ante los medios en el Palacio de Marivent, tras el tradicional despacho veraniego con el Rey Felipe VI.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que García Ortiz “cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España”, reafirmando así el compromiso del Ejecutivo con la continuidad del fiscal general, incluso cuando se prevé que próximamente se siente en el banquillo. “Respaldamos su acción, creemos en su inocencia”, insiste el presidente, al ser preguntado por el avance del procedimiento judicial.

Un juicio inédito en la historia del Ministerio Fiscal

García Ortiz se convertirá, salvo renuncia previa, en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de apelación que había presentado, confirmando así los indicios contra él por la supuesta filtración a la prensa de un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La filtración, que llegó a la Cadena SER en febrero, habría revelado que el letrado de González Amador admitía dos delitos fiscales cometidos por su cliente y proponía un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel. Las acusaciones consideran que García Ortiz no solo tuvo conocimiento de ese contenido, sino que lo impulsó y coordinó “personalmente”.

La Sala de Apelaciones del Supremo considera que hay indicios suficientes para juzgarlo por un delito de revelación de secretos, con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión. La decisión se ha tomado por mayoría, aunque uno de los tres magistrados ha emitido un voto particular.

Sánchez descarta cambios en el Ejecutivo

Sánchez ha descartado que vaya a hacer cambios en el Ejecutivo en septiembre, asegurando que "no va a haber crisis de Gobierno". "Todos los ministros cuentan con mi reconocimiento, respeto y respaldo".

Al ser preguntado sobre si realizará cambios en el Ejecutivo de cara a septiembre, ha respondido: "Si le digo que sí no me va a creer y si le digo que no, tampoco".

El presidente asegura que "hay mucha legislatura por delante y todos los ministros cuentan con mi reconocimiento, respeto y respaldo" para añadir que "el Gobierno esta haciendo un gran trabajo en un momento muy complejo".