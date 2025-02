Sánchez afea a Feijóo sus giros con los decretos: "No le importan nada los pensionistas"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afeado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sus cambios de posición con los últimos reales decretos ley, al votar en contra del primero, que fue tumbado en el Congreso, y anunciar ahora que votarán a favor del nuevo, que el Gobierno ha pactado con Junts.

En su intervención en la inauguración del congreso de los socialistas valencianos, Sánchez ha reprochado a Feijóo, al que se ha referido como "el autor de 'no soy presidente porque no quiero'", que ahora vaya a votar a favor del nuevo decreto, que entre otras medidas incluye la revalorización de las pensiones, cuando el voto del PP en esta ocasión no es decisivo porque el Gobierno tiene ya la mayoría parlamentaria para sacarlo adelante.

"Votan que no cuando su voto es decisivo, que sí cuando no, y dicen que lo hacen para no hacerle el juego al malvado Sánchez. Es decir, no le importan nada los pensionistas", ha dicho el presidente en este congreso, que ha proclamado a la ministra Diana Morant como lideresa del PSPV-PSOE.

El presidente del Gobierno también ha criticado a Carlos Mazón y se ha mostrado convencido de que los valencianos "pondrán con su voto las cosas en su sitio" cuando se convoquen las próximas elecciones autonómicas. "Carlos Mazón a su casa y Diana Morant al frente de la Generalitat", ha proclamado.

Entre gritos de 'Mazón dimisión' por parte de los asistentes al congreso, a unas horas de la cuarta manifestación convocada en València contra su gestión de la dana, Sánchez ha denunciado que el PP "no estuvo durante la tragedia" y ahora "no está en la reconstrucción". "¿Dónde está el Partido Popular de la Comunitat Valenciana? Ni está ni se les espera nunca", ha aseverado.

Por contra, ha asegurado que si Morant fuera presidenta, habría estado "en el mismo lugar donde han estado todos los alcaldes socialistas de los municipios afectados", así como donde ha estado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o donde estuvo el 'expresident' Ximo Puig en la dana que afectó a la Vega Baja de Alicante en 2019: "Diana Morant habría estado al pie del cañón, cumpliendo con su obligación".

"Afortunadamente, tanto el pueblo de la Comunitat Valenciana como sus servidores públicos le dan mil vueltas al gobierno de Mazón", ha loado, y ha llamado a los socialistas a armar la alternativa al PPCV para ser capaces de ganar las próximas elecciones.