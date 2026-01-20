Salvador Illa sale de la UCI y continúa su recuperación en el Hospital Vall d'Hebron

La última hora acerca de la salud del president de la Generalitat, Salvador Illa, es alentadora. Según las informaciones recientes, Illa ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Desde el pasado sábado, el president se encontraba ingresado debido a una osteomielitis púbica provocada por la bacteria estreptococo dysgalactiae. Ayer, el director gerente del hospital Vall D'Hebron de Barcelona, Albert Salazar, anunciaba que presentaba "una evolución favorable", mientras que Illa revelaba sentirse "bien y con ánimos". En el día de hoy, el centro médico confirmaba mediante un comunicado que "continúa estable y sin fiebre".

Salvador Illa abandona la UCI para ser trasladado a planta según lo previsto, donde continuará su recuperación con antibióticos y reposo absoluto. La idea es que esta semana continúe ingresado toda la semana, ya que el tratamiento de esta enfermedad es largo. Su alta médica dependerá de su evolución en los próximos días.

Según un estudio de la Universidad Católica de Valencia, la osteomielitis púbica es una enfermedad que sólo padecen en España 3,85 personas de cada 100.000, mayoritariamente del género masculino. En Illa afecta a una articulación conocida como sínfisis púbica, zona corporal que soporta mucha carga diaria. Se caracteriza en cualquier caso por el dolor, la hinchazón y el enrojecimiento del área afectada.