Salvador Illa: "No habrá normalidad hasta que la ley de amnistía sea efectiva"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acaparado la actualidad política de Cataluña esta semana después de que haya visitado a Carles Puigdemont en Waterloo para pedirle el apoyo al PSOE en la futura negociación de los Presupuestos Generales del Estado y para Sumar en la de la reducción de la jornada. Asimismo, para aclarar las interrogantes de su reunión ha concedido una entrevista en el diario 'La Vanguardia' en la que ha asegurado que "no habrá normalidad hasta que la ley de amnistía sea efectiva y se pueda desplegar. Hablamos de dirigentes políticos relevantes en Cataluña por el papel activo que hoy juegan", en referencia a Puigdemont y Junqueras.

Por otra parte, ha destacado que irá "hasta el final" para preservar la convivencia de la comunidad que preside: "No permitiré que nadie ponga la convivencia en riesgo". "Aquí ya sabemos lo que es ponerla en riesgo. Por convicción personal y responsabilidad, porque es mi deber como presidente, y por responsabilidad con el resto de España, donde también eso es importante", ha añadido.

Por el contrario, ha reseñado que, precisamente, aquellos que ponen en riesgo la convivencia son los que practican los discursos de odio y echan de menos "episodios afortunadamente superados o en periodo de superación", así como quienes van "a la contra" y no acatan las reglas para coexistir.

Por último, al ser preguntado sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que indicaba que "hay jueces que hacen política", Illa ha explicado que existen casos en los que algunos magistrados "quizá van más allá de los que deberían ir", algo que, desde su punto de vista, debe corregirse.