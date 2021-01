Salvador Illa confiesa en su mensaje de despedida cuál ha sido su momento más duro como ministro de Sanidad

Salvador Illa deja de ser ministro de Sanidad este martes 26 de enero. Por ello, ha aprovechado la rueda de prensa del Consejo de Ministros para ofrecer un mensaje de despedida después de algo más de un año desde que aterrizó en la cartera de Sanidad.

El exministro de Sanidad deja el Gobierno para tratar de presidir la Generalitat de Cataluña, con una campaña que comienza esta semana para unas elecciones que siguen en el aire y que de momento tienen como fecha el próximo domingo 14 de febrero.

Agradecimientos a profesionales y miembros de Sanidad

Illa ha comenzado su mensaje de despedida agradeciendo a los miembros de Sanidad del Congreso su trabajo durante un año "complicado": "He aprendido mucho de mis adversarios políticos, he trabajado con 23 consejeros y después de un año que no ha sido fácil les quiero expresar mi reconocimiento, mi gratitud por el trabajo duro que hemos hecho".

También ha tenido palabras para los profesionales sanitarios: "Gracias a los profesionales sanitarios por su labor, enorme vocación y profesionalidad. Esta pandemia les ha puesto a prueba". Además, ha sumado a los agradecimientos a la ciudadanía de nuestro país: "Al conjunto de ciudadanos españoles, porque hemos vivido meses con medidas muy duras".

Illa confiesa su peor momento al frente de Sanidad

La pandemia ha traído muchos momentos "duros" para Salvador Illa, que ha confesado cuál ha sido el peor de ellos: "Uno de los momentos más complicados fue cuando tuve que proponer al presidente del Gobierno la restricción para poder acompañar a los familiares que habían perdido. Me lo llevo conmigo, como a todas las familias que han padecido o padecen la enfermedad".

Por último, ha finalizado diciendo que en su nueva etapa tratará de dar "lo mejor" de sí mismo contra el coronavirus, del que sigue convencido que se derrotará con el tiempo: "Estoy convencido de que vamos a lograr erradicarlo. Ha sido un honor, me voy con mucha pena, dejo muchos amigos en Madrid, una ciudad fantástica, y me considero un servidor público y siempre estaré donde pueda ser más útil".