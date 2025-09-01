Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, ambos dirigentes se encontrarán por primera vez en persona y lo harán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas.

Tras pedir que se aplique de forma efectiva la amnistía

Esta reunión se producirá después de que el president de la la Generalitat reiterara el pasado viernes su voluntad de que el poder judicial aplique de forma diligente la ley de amnistía a todos los líderes del 'Procés': "Este curso político debe verse también la efectividad y el despliegue efectivo de la ley de amnistía".

Durante su intervención antes de empezar la reunión de trabajo que el Govern recordó que es una decisión tomada por el poder legislativo, que el judicial debe respetar.

"Me gustaría que el curso político que iniciamos ahora viera finalmente la aplicación efectiva y completa de la ley de amnistía. Es una decisión que han tomado, por el procedimiento acordado, quien le corresponde tomarla, que es el poder legislativo, el Congreso de los Diputados, y que debe aplicarse", expresó.

"Y pido que se aplique, como he hecho ya reiteradamente, con diligencia por parte del poder judicial", añadió.