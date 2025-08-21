Sale a la luz el dinero que cobró Jéssica Rodríguez en Tragsa e Ineco pese a que "ni siquiera asistía"

La Audiencia Nacional, dentro de su investigación del caso Koldo, ha accedido a los contratos de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en las empresas públicas Tragsatec e Ineco. Entre 2019 y 2021 percibió un total de 43.978 euros por unos trabajos que, según reconoció ante el Tribunal Supremo, nunca llegó a desempeñar.

El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ha recibido el detalle de los pagos de ambas compañías. Según la documentación, Tragsatec abonó a Rodríguez 9.500,54 euros entre marzo y septiembre de 2021, cantidad que incluía salario, pluses, pagas extra y la indemnización por despido. Por su parte, Ineco le pagó 34.477,84 euros entre marzo de 2019 y diciembre de 2021, con nóminas mensuales en torno a 1.100 euros más las extras correspondientes.

La propia Rodríguez admitió que “ni siquiera asistía” a su puesto de trabajo, pese a cobrar regularmente durante casi dos años y medio. La Audiencia Nacional investiga si estas contrataciones fueron fruto de un trato de favor instigado por el entonces ministro de Transportes y su asesor, Koldo García.

Una contratación bajo sospecha

Las pesquisas señalan que la entrada de Rodríguez en ambas compañías se realizó a través del entorno de Koldo. En su testimonio, relató que todas las gestiones las hizo Joseba, hermano del asesor, y que nunca recurrió directamente a Ábalos. Sin embargo, una supervisora de Tragsatec declaró que en Adif le advirtieron que dejara tranquila a la “sobrina” del ministro cuando preguntó por qué la empleada no fichaba.

Por esta línea de investigación está imputada Ana Pardo de Vera, expresidenta de Adif, acusada de malversación y tráfico de influencias. El juez le retiró el pasaporte tras hallar indicios de organización criminal y cohecho en la adjudicación de obra pública.

Entre privilegios y viajes oficiales

La vinculación de Rodríguez con Ábalos fue mucho más allá de lo laboral. La Guardia Civil sostiene que residió durante más de dos años en un piso de lujo en Madrid cuyo alquiler de 2.700 euros mensuales asumía el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario en la trama. Además, la joven acompañó al entonces ministro en al menos 16 viajes oficiales dentro y fuera de España.

Rodríguez definió su relación con Ábalos como “una decepción amorosa”, aunque reconoció que, pese a la ruptura, siguió beneficiándose de los favores que le rodeaban.