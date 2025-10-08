Rufián, a Vox por la repatriación de los españoles de la Flotilla: "Si yo pago el paseo de una cabra..."

La detención de los activistas de la Flotilla Global Sumud por parte del Ejército de Israel la pasada semana aún colea y ha sido tema de debate en las últimas horas en el Congreso de los Diputados.

Israel interceptó a más de 40 embarcaciones y detuvo a unos 500 activistas que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria. Los detenidos fueron trasladados a distintas prisiones y deportados a sus países de origen en los días posteriores.

En total, 49 españoles fueron detenidos y la mayoría de ellos llegaron de vuelta a España entre el domingo y el lunes. Solo una activista permanece aún bajo custodia en Israel acusada de morder a una funcionaria. Entre los deportados se encontraban importantes dirigentes políticos como la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas.

A esto se ha referido en las últimas horas Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados, que se ha enzarzado desde la tribuna con los diputados de Vox que criticaban la labor de estos activistas hablando de históricas películas como 'La lista de Schindler' o 'La vida es bella'.

"Seguro que alguna vez habrán empatizado con las mentiras del padre a su hijo en el campo de concentración. ¿Qué creen que les dicen los padres y madres de Gaza a sus hijos cuando escuchan las balas o cuando ven caer las octavillas de Israel? (…) ¿Ustedes en qué lado están? ¿En el de los guardias del campo de concentración? Seguro que no", les ha espetado Rufián.

El portavoz de ERC también se ha referido a las críticas de Vox al hecho de que estos activistas hayan sido repatriados con dinero público comparándolo con el desfile del Día de la Hispanidad.

"Si yo pago cada año el paseo de una cabra por las calles de Madrid para que ustedes aplaudan el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por el secuestro de Israel", ha sentenciado.