Rufián, sobre el PSOE: "Si no fuera por Podemos, ERC y Bildu en este país quizás habría un vicepresidente llamado Albert Rivera"

En un tono directo y con fuerte carga política, Rufián repasó la influencia que han tenido Podemos, ERC y Bildu en el escenario político nacional y defendió su papel a la hora de limitar los acuerdos del PSOE con partidos a los que tildó incluso de fascistas. Su discurso avivó la polémica en el Congreso al cuestionar las alianzas de Pedro Sánchez y reiterar el compromiso de su formación en la lucha contra la derecha extrema.

Críticas al PSOE y los pactos con la derecha

Gabriel Rufián afirmó con vehemencia: "Yo sé perfectamente lo que es el PSOE, lo sé perfectamente y sé perfectamente lo que hizo Pedro Sánchez cuando entró en el PSOE".

En esta línea, añadió un relato personal: "Mi abuelo era socialista y yo le vi morirse llorando por la corrupción y por las cosas que hacía esta gente".

Además, aseguró que "si no fuera por Podemos y por Esquerra Republicana y Bildu en este país, quizá habría un vicepresidente llamado Albert Rivera o Inés Arrimadas, que nadie se acuerda de ellos, pero existieron".

Rechazo a la colaboración con partidos de extrema derecha

El portavoz de ERC criticó expresamente a sectores dentro del PSOE que, según él, justifican alianzas que considera inaceptables: "En cualquier gobierno hay gente que dice abiertamente que hay que hundir barcos llenos de niños - en una supuesta referencia a VOX-. Yo no tengo ninguna gana".

Rufián enfatizó su compromiso: "Mientras yo sea portavoz de Esquerra Republicana, aquí se va a parar el fascismo".

Orgullo por la presión legislativa ejercida

Rufián destacó que su partido ha ejercido un papel clave de vigilancia y presión política, afirmando que "durante estos seis años hemos apretado al PSOE" y que han logrado que "en este país se ha legislado a favor de la gente gracias a los grupos parlamentarios que no estábamos llamados a hacerlo".

Finalmente, el portavoz manifestó su indiferencia ante las críticas digitales procedentes de los sectores contrarios, enfatizando que "lo digo con orgullo y memoria y me da absolutamente igual lo que digan sus digitales".