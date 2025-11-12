CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Rufián, sobre el PSOE: "Si no fuera por Podemos, ERC y Bildu en este país quizás habría un vicepresidente llamado Albert Rivera"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, lanzó una dura crítica hacia el PSOE durante su intervención en el pleno de este miércoles, asegurando que sin el apoyo de su grupo y otras fuerzas de izquierda, el Ejecutivo podría contar con un líder opositor como Albert Rivera o Inés Arrimadas.

En un tono directo y con fuerte carga política, Rufián repasó la influencia que han tenido Podemos, ERC y Bildu en el escenario político nacional y defendió su papel a la hora de limitar los acuerdos del PSOE con partidos a los que tildó incluso de fascistas. Su discurso avivó la polémica en el Congreso al cuestionar las alianzas de Pedro Sánchez y reiterar el compromiso de su formación en la lucha contra la derecha extrema.

Críticas al PSOE y los pactos con la derecha

Gabriel Rufián afirmó con vehemencia: "Yo sé perfectamente lo que es el PSOE, lo sé perfectamente y sé perfectamente lo que hizo Pedro Sánchez cuando entró en el PSOE".

En esta línea, añadió un relato personal: "Mi abuelo era socialista y yo le vi morirse llorando por la corrupción y por las cosas que hacía esta gente".

Además, aseguró que "si no fuera por Podemos y por Esquerra Republicana y Bildu en este país, quizá habría un vicepresidente llamado Albert Rivera o Inés Arrimadas, que nadie se acuerda de ellos, pero existieron".

Rechazo a la colaboración con partidos de extrema derecha

El portavoz de ERC criticó expresamente a sectores dentro del PSOE que, según él, justifican alianzas que considera inaceptables: "En cualquier gobierno hay gente que dice abiertamente que hay que hundir barcos llenos de niños - en una supuesta referencia a VOX-. Yo no tengo ninguna gana".

Rufián enfatizó su compromiso: "Mientras yo sea portavoz de Esquerra Republicana, aquí se va a parar el fascismo".

Orgullo por la presión legislativa ejercida

Rufián destacó que su partido ha ejercido un papel clave de vigilancia y presión política, afirmando que "durante estos seis años hemos apretado al PSOE" y que han logrado que "en este país se ha legislado a favor de la gente gracias a los grupos parlamentarios que no estábamos llamados a hacerlo".

Finalmente, el portavoz manifestó su indiferencia ante las críticas digitales procedentes de los sectores contrarios, enfatizando que "lo digo con orgullo y memoria y me da absolutamente igual lo que digan sus digitales".

