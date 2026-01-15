Rufián llama a Trump "defraudador, pedófilo y violador" y acusa a PP y Vox de ser sus "lamebotas"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado duramente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha calificado de "defraudador, pedófilo y violador", en el debate que ha tenido lugar en el Congreso durante la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En este debate se ha hablado principalmente sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la intención de Trump de conquistar Groenlandia. Así las cosas, Rufián durante su turno de palabra ha aprovechado para comparar al presidente estadounidense con un "bully por el pasillo del colegio" al que "una cuadrilla de lamebotas aplaude como focas". "En cada país se llaman de una manera, aquí, PP y Vox", ha sentenciado.

Capturar se captura a salmones, a los presidentes se les secuestra

"Se pasea por el mundo sin ningún tipo de problema. Y así gana elecciones", ha lamentado. Rufián se ha mostrado muy crítico con la política exterior de Trump y ha cuestionado que Albares diga que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haya sido capturado, porque "capturar se captura a salmones, pero a los presidentes, se les secuestra".

"Señor Albares, repita conmigo. Lo del otro día, independientemente de lo que se opine del señor Maduro, es un secuestro, secuestro (...). Nuestro sectarismo político o nuestra ideología no tiene que estar por encima del derecho internacional", ha indicado.

La réplica de Albares

El ministro ha replicado a Rufián en su turno de cierre de intervención y le ha acusado de "matonismo" por el "arrieritos" que Rufián ha dicho al acabar su intervención. "Si lo que intentas es amedrentarme, no le tengo ningún miedo", le ha advertido Albares.

Además, también le ha avisado de que el Pleno no es para tener "un corte en Twitter". "Aquí se viene a hablar, pero también se viene a escuchar, como yo le he escuchado a él", ha señalado Albares, visiblemente molesto.

Todos los partidos de izquierdas han atacado a Trump

Si bien, Rufián no ha sido el único crítico con Trump. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, también ha lanzado un ataque feroz contra Trump y ha calificado de "asesinato y secuestro" el ataque de EEUU sobre Venezuela. "Trump y USA ya han impuesto la ley de la selva, están imponiendo un régimen fascista dentro y fuera de nuestras fronteras", ha advertido.

Desde Sumar, el diputado Agustín Santos Maraver le ha acusado de bloquear Venezuela, de haber realizado asesinatos extrajudiciales y de bombardear el país "con más de 100 víctimas" en una violación "descarnada del derecho internacional y del derecho humanitario".

BNG, por su parte, ha pedido a Albares, ha lamentado la "lentitud y tibieza" del Gobierno en su reacción, mientras que EH Bildu se ha mostrado satisfecho, pero le ha exigido que España tenga "un papel más activo e intente que la Unión Europea deje de tener una respuesta tibia".