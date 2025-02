Rufián estalla contra Carlos Mazón: "Es un inútil, un mentiroso y un zombie político"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reconocido este miércoles que el 29 de octubre, día de la DANA en Valencia, llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20:28 horas, 17 minutos después de que se mandara la alerta Es-Alert a la población.

Mazón cambia ahora su versión sobre la hora a la que llegó a la reunión, ya que en otras ocasiones dijo que había llegado sobre las 19.00 horas.

En una comparecencia ante los periodistas antes de asistir a una conferencia del vicepresidente del Consell, Francisco José Gan Pampols, el presidente valenciano ha contestado al ser preguntado por qué mintió sobre esta cuestión.

Mazón niega que haya cambiado de opinión y ha acusado a la oposición y a los medios de comunicación de lanzar bulos y mentiras sobre él.

"No entiendo lo del cambio de versión. Evidentemente las 20:28 son después de las siete y media. ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes. Siempre he dicho lo mismo, no he cambiado de versión jamás", ha aseverado.

Rufián llama "mentiroso" e "inútil" a Mazón

Las críticas a Mazón por su gestión de la DANA se han sucedido desde las horas posteriores al fatídico día. Miles de valencianos han salido a las calles durante estos meses a pedir su dimisión por su inacción antes, durante y después de la tragedia. Mientras, el presidente valenciano responsabiliza a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de la falta de previsión y al Gobierno central de la falta de ayuda.

Preguntado sobre la gestión de Mazón y tras conocerse, cuatro meses después, la hora concreta a la que el presidente valenciano llegó al Cecopi, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha estallado ante los periodistas que le han abordado en los pasillos del Congreso.

"Mazón es un inútil, un mentiroso y un zombie político. Por favor, que se vaya", ha sentenciado el político catalán.