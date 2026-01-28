Rufián busca retratar a Junts tras dejar caer el decreto ómnibus: "Que todo el mundo lo vea"

"Junts es una carcasa vacía que solo se mantiene por una red de trolls en redes, mercenarios en medios y digitales a sueldo". Así se ha dirigido Gabriel Rufián a la formación que lidera Carles Puigdemont tras las declaraciones de Miriam Nogueras sobre su negativa al escudo social en el Congreso.

Lo ha hecho en sus redes sociales con un mensaje claro y contundente: "Cuando sale al mundo exterior le pasa esto. Que lo vea todo el mundo". Unas críticas que llegan poco después de que Junts tumbase el decreto ómnibus junto a PP y Vox.

Este decreto incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. Según ha detallado la portavoz de Junts en el Congreso en una entrevista en La Hora de la 1, la formación que lidera Puigdemont se mantiene en la negativa al decreto del Gobierno. En su opinión, este escudo social favorece la okupación y eso es algo que Junts no apoya.

En esta misma línea, Nogueras ha afeado al PSOE tener ganas de bloquear la revalorización de las pensiones para "rascar cuatro votos". Cuenta Servimedia que la dirigente insiste en que el decreto de prohibición de desahucios a personas vulnerables los vincula a las okupaciones de vivienda.