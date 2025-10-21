Rufián avisa: "Si estamos frente a la Gürtel del PSOE, pediremos al Gobierno que dé voz a la gente"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este martes de que "si al final estamos frente a la 'Gürtel' del PSOE pediremos al Gobierno que dé voz a la gente", en referencia a una hipotética convocatoria de elecciones, y ha recordado que su formación política ha dicho desde el "minuto uno" que "nadie" les va a hacer escoger "entre corruptos cutres o premium".

Así lo ha indicado Rufián en declaraciones ante los medios desde los pasillos de la Cámara Baja, después de ser preguntado por la decisión del Tribunal Supremo de citar como testigos al exgerente y a una trabajadora del PSOE por los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos y Koldo García.

En este sentido, Rufián manifestó que "de momento lo que vemos son jueces que están utilizando las mismas artimañas para ir contra el PSOE" que emplearon "en su momento contra el independentismo simplemente por una cuestión ideológica". "De momento estamos aquí", añadió.

Sobre las presuntas acusaciones de Leire Díaz en las que dice que Pedro Sánchez dio la "orden de limpiar todo" después de la imputación de Begoña Gómez, Rufián subrayó que "es declaración contra declaración" y que "de momento" es "salseo" hasta que "no haya pruebas", como, por ejemplo, "unos papeles con unos nombres, con un M.Rajoy y una pasta al lado".

Recuerda a Sumar que están en el Gobierno

El portavoz de ERC también ha recordado a Sumar que forman parte de este Gobierno después de que hayan pedido la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha instado a la formación liderada por Yolanda Díaz a adoptar "medidas valientes" para atajar la crisis.

"Entiendo que los Consejos de Ministros serán divertidos a partir de ahora", ha ironizad Rufián, quien ha apuntado que la solución, "más allá" de si le puede parecer bien o no "cambiar un nombre u otro", pasa por que este Gobierno "le meta mano a la vivienda".

La solución, continuó, pasa por que la vivienda "deje de ser un producto de especulación, que quien quiera hacerse rico invierta en otra cosa y no en casas" y "eso pasa por subir los impuestos un 30, un 40, un 50% a partir de la segunda vivienda, sobre todo si estamos hablando de algo especulativo".