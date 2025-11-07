Rubén Amón, tajante tras el bloqueo de Junts al PSOE: "Unas elecciones van a destruir a Sánchez"

El aviso de Junts ha provocado el bloqueo de la legislatura y el cuestionamiento sobre la continuidad de Sánchez. El periodista Rubén Amón plantea que un escenario electoral para Sánchez sería "perjudicial".

Cree que no se van a producir las elecciones por el escenario de depresión de los comicios autonómicos y en el apogeo de los escándalos.

Sánchez tiene una noción del tiempo y del desgaste diferente al resto

Por otro lado, dice que Sánchez tiene una noción del tiempo y del desgaste diferente al resto. "No hay nada más perjudicial para Sánchez que convocar unas elecciones", asegura el periodista.

Otro de los obstáculos que identifica sobre un posible escenario electoral, Amón explica que en la lógica cultural de Junts, cualquier maniobra con el PP es "diabólica".

¿Imposible negociación entre Junts y el PP?

"El PP es un anatema. No hay que olvidar lo que significa el PP en la cultura de Junts y del soberanismo, como para jugar a su favor", comenta. Es imposible cualquier ámbito de negociación entre Junts y el PP, asegura Amón.

"Sánchez puede seguir aguantando porque lleva gobernando con los presupuestos de la anterior legislatura", reconoce.

Insiste en que Sánchez no se va a sustraer a su éxito de longevidad en la Moncloa a exponerse a unas elecciones que le van a destruir.