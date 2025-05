Rubén Amón, sobre la manifestación del PP: "Es difícil de entender la estrategia de Feijóo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó el pasado jueves una comparecencia institucional ante "la gravedad de los hechos conocidos que ponen en cuestión de la dignificación de un país", con motivo de las últimas filtraciones del Gobierno, en las que una militante Socialista, Leire Díez, mantiene numerosas reuniones junto a otras figuras cercanas al PSOE para atacar a miembros de la judicatura y la Guardia Civil.

Además, ha animado a todo el pueblo español a manifestarse ante el "estado de putrefacción" del Gobierno el 8 de junio en Madrid, a las 11:00h, bajo el lema "Mafia o democracia". Por otra parte, el líder del Partido Popular ha hecho un llamamiento a los socios del PSOE en el Congreso para que apoyen una moción de censura contra Pedro Sánchez y ha mostrado su disposición para llevarla a cabo, puesto que el PP no dispone de mayoría parlamentaria para realizarla.

La opinión de Rubén Amón

Este tema ha sido uno tratados en 'Tertulia de Más de Uno', y con el que Rubén Amón ha no ha tenido problema en mostrar su opinión. Alega que le resulta muy difícil "comprender la estrategia de Feijóo respecto a la convocatoria del 8 de junio", considerándolo un golpe "oportunista y populista" en la que el PP se muestra como la clave del antisanchismo.

Amón también apunta que sabe que el líder del Partido Popular es la única alternativa que puede haber para ocupar el puesto en la Moncloa, pero "no es él quien canaliza la indignación del sanchismo ni el que puede erigirse en convocante de una manifestación tan electoralista", y que todos los que asistirán al encuentro son los que están en contra del Presidente del Gobierno, porque los que quieren que Pedro Sánchez termine de ser Presidente, pero no que Feijóo se ponga al mando de Moncloa, no irán.

Finalmente, expone le cuesta comprender la lógica del Partido Popular cada vez que "tiene una bala de plata".