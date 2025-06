Rubén Amón: "Hay un tipo de votante que no tiene dónde ir si no vota al PSOE y Pedro Sánchez abusa de eso"

Rubén Amón analizó en la tertulia de Más de uno la situación actual del PSOE y el papel de Pedro Sánchez en el panorama político español.

Amón comenzó señalando la falta de alternativas para el votante de izquierdas: "El votante de izquierdas no puede confiar ni en Podemos ni en Sumar". "Lo que quiero decir es que hay un tipo de votante que no tiene dónde ir si no es al Partido Socialista”, continuó destacando la dependencia de ciertos electores hacia el PSOE.

Según Amón, el presidente se aprovecha de eso

Criticó la estrategia de Pedro Sánchez al afirmar que "Pedro Sánchez abusa de esa posición, y abusa porque Podemos y Sumar se han desmoronado".

Amón añadió que si existiera una izquierda alternativa más sólida, la situación sería diferente: "Si hubiera una izquierda alternativa más corpulenta… Pero es que Pedro Sánchez, entre sus grandes habilidades, ha conseguido fagocitar las alternativas que han crecido a su lado".