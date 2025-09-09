Rubén Amón sobre la guerra de Israel en Gaza: "Cuestionar a Netanyahu no es abrazar a Hamás"

Rubén Amón ha expresado en la tertulia de 'Más de uno' que "cuestionar a Netanyahu no es abrazar a Hamás". Lo ha dicho en pleno debate por el uso de la palabra "genocidio", empleada en reiteradas ocasiones por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha provocado un enfrentamiento con la Comisión Europea, quien se resiste a emplearlo porque es una calificación jurídica que compete a los jueces.

Para Rubén Amón, "no se puede comparar el Holocausto nazi con nada", aunque ha afirmado que "claro que ha habido genocidios después". De hecho, ha indicado que "no hace falta mucho ingenio para saber que se parece a lo que está sucediendo en Israel y Palestina".

Si bien, otro de los tertulianos, Paco Marhuenda, le ha rebatido esta idea argumentando que en Israel hay diputados palestinos "con todos los derechos" y que "no hay un genocidio, sino una guerra". En este momento, la tertulia ha subido de todo y los tertulianos han defendido sus posturas sobre si lo que está pasando es una guerra o no.

Me faltan datos para saber que esta es una guerra

Amón ha sido el primero en decir que "no es una guerra", idea apoyada por Marta García Aller que, además, especifica que Hamás no es un ejército, sino un grupo terrorista. Para Rubén Amón, la clave está en que en una guerra se sabe quién es el enemigo, pero que en esta ocasión faltan datos.

"No sabemos quién es el enemigo, cuál es el territorio, cuál es el final, cuál es el objetivo. Me faltan coordenadas territoriales, conceptuales, políticas y militares para saber que esta es una guerra" ha argumentado.

Marhuenda, a pesar de ello, ha defendido su postura y ha asegurado que "el tiempo me dará la razón", lo que ha vuelto a provocar la subida de tono en el debate, con Marhuenda defendiendo la victoria de Hamás para que se viera lo que pasaría. En ese momento, Rubén Amón, ha manifestado, incrédulo: "¿Cuestionar a Netanyahu significa abrazar a Hamás? Es que no me lo puedo creer".