Rubén Amón, sobre el físico de Pedro Sánchez: "No es ningún tabú analizar qué le pasa porque ha hecho de su imagen un alarde de propaganda"

A raíz de la pregunta de Carlos Alsina sobre si el Gobierno debería aclarar la pérdida de peso del presidente, Rubén Amón defendió que no es un tema menor y que, en este caso, la apariencia del jefe del Ejecutivo sí forma parte del debate político.

"Yo escribí un artículo ayer en El Confidencial que hablaba sobre el caso de Mr. Handsome, que fue el nombre que creó Pedro Almodóvar para definir la belleza y la apariencia del presidente. Y no es ningún tabú analizar qué está sucediendo con su aspecto y con su imagen, sobre todo porque Sánchez ha hecho de su imagen un alarde de propaganda", señaló el periodista.

Amón recordó que Sánchez ha construido buena parte de su liderazgo político en torno al cuidado de su presencia pública: "Casi una correlación entre la buena salud de la política española en consonancia con la propia. A partir del culto a la imagen que él cultiva, por cómo se viste, por cómo se peina, por cómo se cuida, creo que tiene sentido plantearse ahora por qué se descuida y qué está sucediéndole".

Apuntó también a la posibilidad de que el presidente esté reflejando en su físico las tensiones políticas y personales que atraviesa: "Si está acaso somatizando todos los problemas políticos que tiene encima. Y entiendo que puede ocurrir perfectamente y que la psicología de un líder le tiene que afectar".

Además, comparó la situación con otros referentes internacionales. "Cuando Donald Trump tiene mal aspecto, o cuando lo tiene un papa, o cuando lo tiene Angela Merkel, nos permitimos analizar si está sucediéndoles algo. Y en ese mismo contexto, claro que es un deber informarnos de cómo está la salud de un presidente", recalcó.

Para Amón, no se trata solo de especular, sino de exigir transparencia sobre la figura de quien dirige el Gobierno: "Él ha hecho del físico su alarde propagandístico, pues ahora que tiene ese aspecto mucho más demacrado, nos podemos preguntar qué le está sucediendo".