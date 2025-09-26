Rubén Amón: “Espinosa de los Monteros sería un buen fichaje del PP”

El periodista Rubén Amón ha analizado en los micrófonos de Más de Uno la creación por parte del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros de su fundación Atenea, la cual ha explicado el exportavoz de Vox que ha surgido para "ayudar a una España mejor". No obstante, Amón ha reflexionado acerca de la figura de Espinosa de los Monteros y ha señalado que, en su opinión, sería "un buen fichaje para el Partido Popular".

De hecho, ha tachado de "error" que Vox se desprendiese de "su materia gris con sus virtudes y defectos". A propósito, Amón ha recordado que la salida del partido de Espinosa de los Monteros coincidió con la radicalización "confesional de Vox" y con un cambio de rumbo en su discurso, el cual se volvió "bastante grosero, de formas y fondo, con mucho brochazo y poco intelecto".

A propósito, el periodista ha confesado que en muchas ocasiones ha reflexionado acerca de si esta estrategia beneficia a Vox porque está "creciendo electoralmente" o si, por el contrario, crecería más si hubiera "más neuronas al frente del partido". "Pero la gracia era saber si Espinosa de los Monteros daba ese salto", ha concluido.