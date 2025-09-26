POLÍTICA

Rubén Amón: “Espinosa de los Monteros sería un buen fichaje del PP”

El periodista ha reflexionado en Más de Uno acerca de la creación de la fundación Atenea por parte del exportavoz de Vox.

Carlos Martín

Madrid |

El periodista Rubén Amón ha analizado en los micrófonos de Más de Uno la creación por parte del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros de su fundación Atenea, la cual ha explicado el exportavoz de Vox que ha surgido para "ayudar a una España mejor". No obstante, Amón ha reflexionado acerca de la figura de Espinosa de los Monteros y ha señalado que, en su opinión, sería "un buen fichaje para el Partido Popular".

De hecho, ha tachado de "error" que Vox se desprendiese de "su materia gris con sus virtudes y defectos". A propósito, Amón ha recordado que la salida del partido de Espinosa de los Monteros coincidió con la radicalización "confesional de Vox" y con un cambio de rumbo en su discurso, el cual se volvió "bastante grosero, de formas y fondo, con mucho brochazo y poco intelecto".

A propósito, el periodista ha confesado que en muchas ocasiones ha reflexionado acerca de si esta estrategia beneficia a Vox porque está "creciendo electoralmente" o si, por el contrario, crecería más si hubiera "más neuronas al frente del partido". "Pero la gracia era saber si Espinosa de los Monteros daba ese salto", ha concluido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer