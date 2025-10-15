Rubén Amón sobre el debate del aborto: "Ayuso nos impone su vivencia personal"

El derecho al aborto ha protagonizado el choque entre el PSOE y el PP durante los últimos días, después de que el ayuntamiento de Madrid anunciara que pretendía proporcionar a todas las mujeres que tuvieran la intención de interrumpir su embarazo información sobre el supuesto 'síndrome postaborto', que carecía de soporte científico. Finalmente, dio marcha atrás, pero el Gobierno aprovechó la polémica para cargar contra el gobierno local y regional de la capital y apostar por una reforma de la ley que pretende proteger más el derecho al aborto.

La tertulia de Más de uno ha abordado esta polémica y en especial las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que afirmaba que aquellas mujeres que quisieran abortar "lo hagan en otra parte" y acusaba a Pedro Sánchez de usar un "tono de machito" ante una mujer que había sufrido dos abortos involuntarios.

Rubén Amón le ha reprochado el uso de este último argumento "Ayuso nos impone su vivencia personal", ha afirmado que la presidenta está estableciendo un criterio personal de insumisión en función de su ideología. Para Amón, este ejemplo es equivocado por dos motivos; por un lado, los problemas que ha sufrido Ayuso son interrupciones involuntarias del embarazo y no abortos premeditados y, por otro, porque no puede extender su experiencia vital a la naturaleza política del resto de ciudadanos. "Un gobernante tiene que acatar las leyes, le gusten o no le gusten", ha sentenciado.

Conflicto dentro del PP

Para finalizar, el periodista ha señalado a las razones reales que se esconden detrás de este debate: "Ayuso ha impuesto este debate para ganarse la clientela de Vox y destruir la credibilidad de Núñez Feijóo".