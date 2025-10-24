Rubén Amón considera "paternalista" la respuesta de Sánchez a la prensa: "Es indecoroso este comportamiento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atendió a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Europeo, una comparecencia en la que se le volvió a preguntar por las declaraciones de Míriam Nogueras y la convocatoria que ha hecho Carles Puigdemont de su dirección para ver cuáles son los siguientes pasos a seguir.

A la pregunta que le hicieron los periodistas sobre esta cuestión, así como los pactos cumplidos o no cumplidos de la reunión pendiente con el líder de JxCat, Sánchez respondió: "Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano y lo que no está en nuestra mano, estamos trabajando para que se cumpla".

Un periodista repreguntó diciendo que una de las cosas que estaba en mano del presidente era reunirse con Puigdemont, a lo que el presidente contestó lo siguiente:

"Hala, ya tenéis el corte"

"Pero, ¿cuántas veces me habéis preguntado? Si yo ya he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, si me queréis preguntar y que yo diga cual. Si lo he dicho mil veces. ¿Para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar la situación de los actores políticos. Esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Hala, ya tenéis el corte", dijo.

La respuesta de Amón: "Una actitud paternalista"

La respuesta de Pedro Sánchez ha sido muy criticada en la Tertulia de 'Más de uno' por Rubén Amón, que considera "indecoroso este comportamiento": "Es un tratamiento indecoroso de su papel de presidente del Gobierno. Ese 'colegueo'".

Mamen Mendizábal se ha extrañado de que la prensa, incluso, se ría del comentario del presidente, mientras Pilar Gómez lo ha considerado una "falta absoluta de respeto" con unos periodistas que llevan todo el día trabajando y que "tienen derecho a preguntar lo que les dé la gana". El propio Amón ha incidido en que le parece una "actitud paternalista condescendiente".