Rubén Amón, sobre el comentario de Trump a Meloni: "Es degradante"

Durante el repaso a los líderes asistentes en la cumbre celebrada ayer para la firma de la paz en la Franja de Gaza, Trump felicitó uno por uno a los más de veinte líderes que asistieron a la reunión por su papel a la hora de acercar la paz en Oriente Medio.

El mandatario estadounidense se refirió de forma distendida y en claro tono amistoso a España y a sus recientes declaraciones sobre la conveniencia de expulsar al país de la OTAN por su falta de compromiso a la hora de invertir en defensa.

Comentario sobre el físico de Giorgia Meloni

Uno de los momentos más comentados fue el comentario que hizo a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a la que se refirió como "una mujer joven y guapa", algo por lo que él mismo reconoció que sería criticado en Estados unidos. "Me arriesgaré", declaró entre risas y tras preguntar a Meloni si le molestaba que le llamase "guapa".

Señaló a Pedro Sánchez

Además, se dirigió al presidente Pedro Sánchez, para interpelarle también entre risas por sus públicas discrepancias por el gasto en defensa. ¿"Estáis ya trabajando en el tema del PIB? Nos acercaremos", señaló Trump, para acto seguido indicar España está haciendo "un trabajo fantástico".

La opinión de Rubén Amón: "Es degradante"

El periodista Rubén Amón ha opinado sobre el comentario de Trump a Meloni en la tertulia de 'Más de uno'. Ha afirmado que el comentario hacia la primera ministra italiana le parece "degradante" y más hecho en un país como Egipto.

Hecho en un país como Egipto es más degradante aún

Amón ha asegurado que es hilarante y que la noción que teníamos de Trump era era el aislacionismo. "Y esto es lo contrario del aislacionismo. Es una idea multilateral de las cosas", ha explicado Amón.