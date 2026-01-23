Tertulia en más de uno

Rubén Amón da en la clave sobre los fallos en el mantenimiento de las vías: "Cómo se descuidan los accidentes menores"

Tras el accidente de Adamuz el debate está en las causas del accidente. Una de las hipótesis que se baraja es la rotura de la vía como causa del descarrilamiento del Iryo.

Tragedia ferroviaria en Adamuz: qué falló para que se tardara tanto en detectar que además del Iryo había un Alvia siniestrado

Alsina pide a Óscar Puente "tener cuidado" con sus expresiones, pero rompe una lanza por el ministro: "No se puede criticar que no haya dado la cara"

El primer guardia civil que llegó al Alvia una hora después del choque: "No había nadie. Estaban solos"

ondacero.es

Madrid |

Rubén Amón da en la clave sobre los fallos en el mantenimiento de las vías: "Cómo se descuidan los accidentes menores"

El periodista Rubén Amón ha hablado en Más de uno sobre la Pirámide de Bird, también llamada teoría de la pirámide de accidentalidad, que se trata de una representación gráfica que indica que tras un accidente fatal subyacen alertas previas.

Amón recurre a esta pirámide para explicar que no pudiéndose establecer una relación directa entre un incidente menor y una tragedia como ésta, hay que tener en cuenta una frecuencia de circunstancias que terminan por determinar la mayor.

"Según esta pirámide, que es muy interesante, sobre 600 incidentes sin relevancia, se originan 30 accidentes leves y sobre 30 accidentes leves, diez graves y diez graves, uno extremo", ha dicho Amón.

El periodista ha explicado que la pirámide alude al cálculo de probabilidades y trasladado al accidente, se puede aplicar a cómo a partir de descuidar los incidentes menores, no siendo graves y entrando en una rutina: "muchas veces se descuida la rutina".

Poner la atención en cómo se puede descuidar la prevención

Amón dice que es relevante no establecer un vínculo entre un incidente menor y una tragedia, pero sí en cómo se puede descuidar la prevención a partir de la poca atención a cuestiones menores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer