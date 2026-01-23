Rubén Amón da en la clave sobre los fallos en el mantenimiento de las vías: "Cómo se descuidan los accidentes menores"

El periodista Rubén Amón ha hablado en Más de uno sobre la Pirámide de Bird, también llamada teoría de la pirámide de accidentalidad, que se trata de una representación gráfica que indica que tras un accidente fatal subyacen alertas previas.
Amón recurre a esta pirámide para explicar que no pudiéndose establecer una relación directa entre un incidente menor y una tragedia como ésta, hay que tener en cuenta una frecuencia de circunstancias que terminan por determinar la mayor.
"Según esta pirámide, que es muy interesante, sobre 600 incidentes sin relevancia, se originan 30 accidentes leves y sobre 30 accidentes leves, diez graves y diez graves, uno extremo", ha dicho Amón.
El periodista ha explicado que la pirámide alude al cálculo de probabilidades y trasladado al accidente, se puede aplicar a cómo a partir de descuidar los incidentes menores, no siendo graves y entrando en una rutina: "muchas veces se descuida la rutina".
Poner la atención en cómo se puede descuidar la prevención
Amón dice que es relevante no establecer un vínculo entre un incidente menor y una tragedia, pero sí en cómo se puede descuidar la prevención a partir de la poca atención a cuestiones menores.