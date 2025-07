Rubén Amón, sobre los cambios de Pedro Sánchez en el PSOE: "La única forma de purgar esta crisis es dimitir"

El periodista Rubén Amón ha criticado con dureza este jueves en la tertulia de Más de uno los recientes movimientos de Pedro Sánchez en la dirección del PSOE, calificándolos de maniobra insuficiente para afrontar la crisis interna del partido. A su juicio, el presidente del Gobierno estaría eludiendo su responsabilidad política ante el escándalo de presunta corrupción que rodea al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán.

Amón ha ironizado sobre la estrategia anunciada por El País, que anticipaba un "efecto sorpresa" en los cambios del partido: "Espero que el efecto sorpresa no sea reformular el código ético". Para él, no basta con ceses o reestructuraciones menores. "Yo creo que la única forma de purgar esta crisis es hacia arriba, no hacia abajo. Y hacia arriba es dimitir", ha sentenciado.

En su análisis, ha señalado que la reciente purga en la cúpula socialista responde más a un intento de desviar la atención que a un ejercicio real de rendición de cuentas. "Buscar entre la casta más trabajadora del partido los responsables es totalmente ridículo", ha afirmado, acusando al líder del PSOE de actuar bajo un "modelo cesarista" que no asume responsabilidades propias.

Además, Amón ha advertido del impacto de las declaraciones del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre las presuntas tramas de corrupción vinculadas a Cerdán. "El problema es que luego aparece Otegi y el compadre Otegi empieza a contarnos en realidad cómo se desarrolla la trama de corrupción", ha dicho. En ese contexto, considera que "empieza a ser inequívoca la conexión entre el puesto de Cerdán, el partido y la empresa que él mismo regenta para la adjudicación de obra pública".

Corrupción sistémica

El periodista, finalmente, ha lamentado que la defensa del PSOE se base en señalar casos individuales, como si fueran excepciones dentro del partido. A su juicio, "empieza a desmoronarse la sensación de que las manzanas prohibidas o podridas operan autónomamente sin vinculación orgánica con todo lo demás". Una estructura donde, según él, la corrupción no es accidental, sino sistémica: "Es un modelo integral de corrupción, el externo y el interno, el más explícito y el más implícito".